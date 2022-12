Las Skechers más rebajadas de Amazon están arrasando entre las influencers para ir a la oficina

Las zapatillas deportivas están de moda, y no sólo para practicar deporte sino también para ponérselas con prácticamente cualquier look, tanto para ir a la oficina como para salir a pasear, incluso con un traje o vestido te pueden quedar espectaculares si las eliges bien. Hoy te mostramos unas zapatillas Skechers de Amazon que están rebajadas y todas las influencers las llevan con un montón de looks… ¡son perfectas para ir a la oficina!.

Skechers es una de las marcas de calzado deportivo más conocidas y vendidas en todo el mundo, no al nivel de Adidas o Nike pero lo cierto es que no ocupan realmente el mismo mercado, ya que las Skechers son deportivas divertidas, cómodas, para salir a pasear o ir a trabajar, no para hacer deporte. En Amazon puedes encontrar muchos modelos, tanto las míticas con luces para los peques de la casa como otras para adultos.

Las zapatillas Skechers de Amazon que lucen las influencers

Se trata de las Skechers UNO, un modelo de deportivas creado para estilizar y que son comodísimas, como todo el calzado de la marca norteamericana. Además, estas zapatillas se han hecho virales en Instagram ya que varias influencers las lucen casi a diario, en muchas publicaciones, para diferentes rutinas, y es que son ideales tanto para ir a la oficina como para salir a pasear o a tomarse algo.

Estas zapatillas Skechers de Amazon son en color morado, un diseño que te encantará por su sencillez y calidez y que triunfa gracias a las múltiples posibilidades que ofrece para combinarlas, tanto con vaqueros como con vestidos, faldas… ¡te van prácticamente con todo!. Poder lograr una gran variedad de estilismos con ellas las convierte en un calzado versátil al que poder sacarle mucho partido.

Entre sus detalles más interesantes destaca que llevan la plantilla Air Cooled Memory Foam o media suela con cámara de aire Skech-Air, dos de los detalles que hacen que causen furor en las redes sociales y que estén arrasando en ventas en nuestro país. En Amazon las puedes encontrar por precios entre 71,01€ y 89,95€, dependiendo de la talla que elijas puede tener uno u otro precio.

Si quieres presumir de deportivas modernas como las más destacadas influencers, estas zapatillas Skechers de Amazon te permitirán hacerlo, y además de bonitas son comodísimas, por lo que podrás llevarlas durante horas sin que el dolor de pies vaya a ser un problema.