Sin palabras: el nuevo turrón de Mercadona que se ha agotado en minutos

Cada año, cuando llega la temporada navideña, Mercadona nos sorprende con una selección de turrones que se convierten en los auténticos protagonistas de las sobremesas y que está caracterizada por una amplia variedad de sabores a los que nadie se puede resistir. Sin embargo, este año un nuevo lanzamiento ha desatado la locura en sus tiendas: el turrón de chocolate con galleta Caocream Hacendado, que no sólo ha conquistado a los amantes del dulce, sino que también se ha agotado en tiempo récord. El turrón de Mercadona que todos quieren probar ya que cuenta con un sabor a chocolate exquisito, pero además en su interior encontramos sus famosas galletas Caocream en un formato que nadie podría esperar.

Entendemos entonces el porqué de la «locura» que se ha desatado por este nuevo turrón de Mercadona, en el que han apostado por incluir una de sus galletas más famosas, que muchos clientes comparan con las Oreo, y que arrasan también en ventas en Mercadona. De este modo además de ser un turrón elaborado con chocolate con leche de alta calidad, incluye en su interior trocitos de la icónica galleta Caocream, logrando así una combinación perfecta de texturas y sabores y convirtiendo a este producto dulce en uno de los imprescindibles para esta Navidad. Y lo mejor de todo es que su precio es igual de irresistible: ha pasado de costar 2,30 euros a sólo 1,95 euros. Con un diseño pensado para el disfrute de todos, esta tableta de 200 gramos viene dividida en siete onzas que facilitan el corte y el reparto. Pero ¿qué hace realmente especial a este turrón y por qué ha generado tanto revuelo? Vamos a descubrirlo en detalle.

El turrón de Mercadona que se agota en todas sus tiendas

El turrón Caocream Hacendado no es un turrón cualquiera. Su receta combina el suave y cremoso sabor del chocolate con leche con el crujiente y dulce toque de la galleta Caocream. Un turrón que puede que encontréis como novedad en vuestro Mercadona más cercano, pero lo cierto es que ya salió el año pasado aunque sí que es nuevo el que Mercadona haya redoblado esfuerzos para mejorar aún más su fórmula, ofreciendo trocitos de galleta más grandes y uniformes, lo que realza su sabor y proporciona una experiencia más intensa con cada bocado. De este modo, si ya lo probaste el año pasado y te gustó, no lo puedes dejar escapar este año porque te confirmamos que está mucho más bueno y se notan los trozos de galleta de una forma espectacular. Una mezcla suave y crujiente que no vas a poder dejar de comer.

Además, su presentación en onzas bien definidas facilita compartirlo o disfrutarlo en pequeñas porciones, adaptándose a cualquier ocasión, desde reuniones familiares hasta un capricho individual. Todo esto, sumado a su precio competitivo, lo convierte en una opción difícil de resistir.

El furor por el turrón Caocream en las tiendas de Mercadona

Desde que este turrón llegó a los estantes de Mercadona, los clientes no han parado de hablar de él en redes sociales. Comentarios como «Es imposible comer solo un trocito» o «El mejor turrón de la temporada» se han multiplicado, provocando que, en muchas tiendas, este producto se agote en cuestión de minutos.

De todos modos, todavía podemos encontrar stock en muchas de ellas, pero lo cierto es que el hecho de que además se haya rebajado a menos de dos euros, está provocando que sea actualmente uno de los turrones que más se venden en Mercadona.Si todavía no lo has probado, ¡es el momento de estar atento y hacerte con él antes de que vaya a desaparecer!.

¿Cómo disfrutar al máximo del turrón Caocream?

Aunque este turrón ya es perfecto por sí solo, existen algunas formas de elevar su sabor y convertirlo en el protagonista de tus celebraciones:

Para acompañar tu café o té: el contraste entre el dulzor del turrón y un café expreso intenso o un té negro especiado es una combinación irresistible.

el contraste entre el dulzor del turrón y un café expreso intenso o un té negro especiado es una combinación irresistible. Postres navideños : úsalo como base para hacer tartas, brownies o incluso para decorar tus cupcakes navideños.

: úsalo como base para hacer tartas, brownies o incluso para decorar tus cupcakes navideños. En familia o con amigos: por su formato, es ideal para compartir en reuniones. Cada porción es un bocado perfecto que encantará a todos.

Otros turrones que no puedes perderte esta Navidad en Mercadona

Si además de turrón Caocream, quieres probar otros turrones que arrasan actualmente en Mercadona, aquí te dejamos algunos de los más destacados:

Turrón de banoffee : una mezcla deliciosa de plátano y toffee que se ha convertido en otro favorito de los clientes.

: una mezcla deliciosa de plátano y toffee que se ha convertido en otro favorito de los clientes. Turrón Cream Cacahuete: con el toque cremoso del cacahuete, ideal para los más golosos.

con el toque cremoso del cacahuete, ideal para los más golosos. Turrón Chococrujiente : para los amantes del chocolate con texturas crujientes.

: para los amantes del chocolate con texturas crujientes. Turrón de cacahuete frito con miel: una opción única que combina el sabor tradicional con un toque innovador.

una opción única que combina el sabor tradicional con un toque innovador. Turrón clásico blando y duro: los imprescindibles de siempre que nunca fallan en la mesa navideña.

El turrón de chocolate con galleta Caocream Hacendado es, sin duda, una de las estrellas de esta temporada. Si ya lo has probado, sabrás por qué está arrasando. Y si aún no lo has hecho, corre a tu tienda más cercana antes de que vuelva a agotarse. ¡No te quedes sin disfrutar del dulce más deseado de Mercadona estas fiestas!.