El SEPE trae una ayuda de 600 euros que es muy fácil de conseguir: los requisitos

Llega una nueva ayuda de 600 euros del SEPE que acabará siendo muy fácil de conseguir, con unos requisitos específicos. Las ayudas que reciben los españoles deben servir para conseguir mantener un cierto bienestar con un dinero a final de mes. Las pagamos con el trabajo que realizamos a diario todos los españoles, pero también la persona afectada que tiene derecho a recibir una compensación cuando pasa por problemas económicos que le impiden ingresar una cantidad de dinero suficiente para vivir. Uno de los sectores que más sufre en estos tiempos de crisis es el artístico al que va dirigido esta ayuda.

Esta es la ayuda de 600 euros que trae el SEPE

Tal como dice el Real decreto-ley 1/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se contempla incentivos a la contratación laboral y compensaciones a los trabajadores del sector artísticos que se hallen en situación de desempleo y cumplan una serie de requisitos. Los artistas han vivido durante esta pandemia unos momentos de lo más duros.

Los artistas que peor lo pasaron durante la pandemia deben hacer frente a una serie de elementos que les siguen afectando de lleno. No es nada fácil compaginar una vida personal y profesional cuando la estabilidad está en la orden del día. El sector artístico se enfrenta de lleno a esos problemas que llegan sin avisar.

Les obligaron a dejar de trabajar, en algunos casos casi 2 años, con lo que muchos de ellos arrastran una deuda que pese a las ayudas quizás siga estando presente. Para evitar que vuelvan a pasarlo mal, tendrán esta ayuda de 600 euros durante 4 meses que puede cobrarse al final del paro, cuando ya no se disponga de prestación.

Los trabajadores deberán acreditar haber trabajado un mínimo de 60 días en el sector de las artes. Ya sea como actores, músicos o incluso técnicos que participan en un proyecto que ha llegado a su final o se ha quedado sin financiación. Algo que puede suceder en este tipo de sector.

No podrán acogerse los que sean autónomos, aunque no puedan facturar por falta de trabajo, no entran en estas ayudas de 600 euros que durarán 4 meses. Es un pequeño elemento de seguridad para los que se ganan la vida en un sector plagado de inestabilidad que puede afectarles de lleno.