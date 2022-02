Hoy es San Valentín, el famosísimo Día de los Enamorados, y si todavía no has comprado el regalito para esa persona especial no te preocupes ya que aún estás a tiempo. Hoy te mostramos un regalazo de San Valentín que podrás hacer gracias a Scalpers con uno de sus mejores productos rebajado en un 55%… ¡un chollo que no puedes dejar escapar!.

Scalpers es una de las firmas de moda más prestigiosas, una empresa sevillana que abrió su primera tienda en Madrid y que ofrece diseños originales y de calidad en un gran número de prendas. El primer producto propio que puso a la venta fue una corbata con una calavera bordada, ya que la calavera forma parte de su logo.

El jersey de lana de Scalpers, tirado de precio por San Valentín

Este increíble regalo para hombres que puedes hacer por San Valentín, o en realidad en el momento que quieras sin que te lo marque el calendario, es el jersey lana alpaca, un jersey de canalé que está confeccionado con una mezcla de lana y alpaca y que es todo un éxito en ventas. Además, la firma sevillana le ha aplicado el 55% y te lo puedes llevar por tan sólo 39,90€ cuando su precio original era de 89€.

Este jersey de lana de Scalpers es de corte regular fit, con manga larga, cuello redondo y ribs en la manga, el cuello y el bajo. La composición exacta es 32% lana, 32% alpaca, 30% nylon y 6% spandex. Es un jersey ideal con muchísimo estilo, gran atractivo y, lo más importante, abrigoso, por lo que quien lo vista sin duda va a ir bien protegido al tiempo que luce un look fantástico y muy estético.

En cuanto a los cuidados de esta prenda, es aconsejable no superar los 30ºC si lo lavas a máquina, así como no utilizar lejía, no meter en la secadora y no lavar en seco. Además, si lo planchas debe ser a baja temperatura, con un máximo de 110ºC.

Sin duda se trata de una prenda muy versátil que cumple mucho más allá de su principal función, que es proteger del frío. Es un jersey cómodo, abrigoso, fácil de combinar y puedes utilizarlo tanto en looks formales como informales, dependiendo de con qué otras prendas y complementos lo combines en cada ocasión.

Si estás buscando un regalazo especial que se vaya a utilizar desde el primer día, este jersey de Scalpers es una de tus mejores opciones… ¡a quien se lo regales le encantará!.