El Santander pide al nuevo Gobierno «crecimiento económico, inversión privada y tener reglas claras»

El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, ha eludido pronunciarse sobre el resultado de las elecciones del domingo, pero sí ha pedido tres cosas al Gobierno que finalmente se forme, sea el que sea: «crecimiento económico, que es lo más importante; inversión privada, porque cada vez hay menos margen fiscal; y tener reglas claras».

«Es muy prematuro saber qué va a pasar, no tenemos visión clara de qué puede suceder. Trabajaremos con cualquier Gobierno que resulte, siempre apoyamos a los Gobiernos elegidos por los ciudadanos en todos los países en que operamos. Nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ayudar al crecimiento de la economía», ha añadido el número dos de Ana Botín en la presentación de los resultados semestrales del banco.

No obstante, Grisi ha querido dejar claro que, al pedir reglas claras, no se refiere a que en España no haya seguridad jurídica, sino a que «cuanto más predecibles y aburridas sean las reglas, mejor para nosotros».

Sí ha sido mucho más crítico respecto a la fiscalidad, en especial el impuestazo a la banca: «Este impuesto es discriminatorio porque penaliza al sector y ya pagamos muchos impuestos. Entendemos que los gobiernos tienen que recaudar, pero las empresas tienen que pagar todas lo mismo, no unos más que otro. Además, no es la mejor forma de ayudar a la economía, necesitamos bancos rentables que puedan prestar e impulsar la actividad».

Y ha añadido que «del beneficio que obtiene el banco, un tercio se reinvierte en el propio negocio, un tercio es remuneración a accionistas y otros tercio se va al pago de impuestos. Consideramos que ya pagamos lo adecuado y que damos la retribución que debemos dar a la sociedad».

Depósitos

Grisi ha respondido a los ataques del Gobierno por la baja remuneración de los depósitos bancarios en España (que incluso ha pedido una investigación a la CNMC) poniéndolo en el contexto del coste de los créditos en España: «Hay que poner en relación lo que pagamos por ahorro y lo que cobramos por el crédito, porque tenemos hipotecas a precios muy ajustados. Los bancos españoles damos crédito más barato que la media de los países europeos».

Y ha puesto cifras: «La media de las hipotecas en España sólo está 37 puntos básicos por encima de la deuda pública, mientras que en Alemania está 164 puntos básicos por encima. Históricamente, los españoles han pagado menos por sus deudas que el resto de los europeos, y hay que ver si es más importante remunerar los depósitos o pagar menos por la deuda».

Además, niega que no se esté retribuyendo el ahorro: «Ofrecemos una rentabilidad financiero-fiscal más interesante con otros productos como los fondos de inversión y los seguros de ahorro, y Openbank está pagando el 3,07% por los depósitos».