Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, será investido este próximo miércoles, día 9 de octubre, por la Universidad Pontificia Comillas como doctor honoris causa.

Este acto se va a celebrar a las 12:30 horas en el Aula Magna de la Universidad, y va a estar presidido por el rector, Antonio Allende. Mientras que la laudatio corresponderá al profesor Mariano Ventosa Rodríguez, vicerrector de Investigación y Profesorado y experto en ingeniería electrónica.

Cuarto doctor honoris causa de Galán

Este será el cuarto doctor honoris causa de Galán, tras los otorgados por la Universidad de Salamanca, Edimburgo y Strathclyde (Glasgow). El presidente de Iberdrola es el séptimo doctor honoris causa de la historia del ICAI.

Entre los anteriores se encuentran un secretario de Energía de los Estados Unidos, un presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, científicos de primer nivel, antiguos profesores. Es, por tanto, la primera vez que un empresario y ex alumno del centro recibe esta distinción en el ICAI.

La Universidad de Comillas ha reconocido en su historia tan sólo a una treintena más de personalidades, entre los que se encuentran, por ejemplo, tres padres de la Constitución e importantes juristas y economistas internacionales.

El título de doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas se concede por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la correspondiente Junta de Facultad o Escuela y con la aprobación del gran canciller, a aquellas personalidades que, por sus relevantes servicios a la ciencia o a la investigación y su vinculación con la Universidad, se han hecho acreedores de tal distinción.

Reconocimientos

Entre los reconocimientos y premios con los que cuenta el presidente de Iberdrola en su haber destacan el doctorado honoris causa por la Universidad de Edimburgo (2011); por la Universidad de Salamanca (2011) y por la Universidad Strathclyde (Glasgow).

Además, ha sido distinguido por la reina Isabel II con la condecoración de Commander of The Most Excellent Order of the British Empire.

Galán es ingeniero industrial por la escuela técnica superior de ingeniería ICAI, de la propia Universidad Pontificia Comillas (Madrid), y también es diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior por ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), y en Administración de Empresas y Comercio Exterior por la Escuela de Organización Industrial.

En la actualidad, es presidente de Iberdrola y de las sociedades subholding del Grupo en el Reino Unido (ScottishPower), en los Estados Unidos (Avangrid) y en Brasil (Neoenergia).

El presidente de Iberdrola -Galán llegó a la compañía en 2001 como consejero delegado- es profesor visitante de la Universidad de Strathclyde, presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, miembro del Consejo Asesor Presidencial del Massachusetts Institute of Technology (MIT), patrono de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI y patrono del Real Instituto Elcano.

Forma también parte del Foro Económico Mundial (Davos), es miembro de la Renewable Hydrogen Coalition, de la European Round Table for Industry (ERT), del Consejo Global de Líderes de la organización Generation Unlimited de Unicef y del Consejo Internacional de JP Morgan.

Desde su llegada a Iberdrola, puso el foco en la expansión internacional y su apuesta por la electrificación como factor esencial para la reducción de emisiones y aumento de la competitividad de la economía, y ha llevado a la compañía a invertir más de 160.000 millones de euros en energías renovables y redes eléctricas y almacenamiento energético.

Bajo su dirección, la compañía ha multiplicado por siete su valor, pasando de ser la segunda eléctrica de España por capitalización, a convertirse en la primera eléctrica de Europa y situarse entre las tres mayores del mundo.

Iberdrola está hoy presente en decenas de países como España, los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, México, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Australia, o Japón, con más de 40.000 empleados, y suministra energía a más de 100 millones de personas.