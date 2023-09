Sale a la luz el secreto mejor guardado del vino de Mercadona

El vino es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en España, junto a la cerveza, una verdadera delicia que puede suponer una increíble experiencia para los sentidos gracias a su sabor, textura, color, aroma y muchos detalles más, por lo que hay que saber elegir siempre bien el más adecuado para cada ocasión. Hoy te contamos uno de los secretos mejor guardados del vino de Mercadona, uno de los más famosos del mercado y muy bien valorado por su relación calidad-precio y las diferentes variedades que ofrece… ¡toma nota!.

Mercadona es la cadena de supermercados estrella en España, líder absoluta en ventas y dejando a las siguientes opciones a mucha distancia y siendo Lidl su inmediata perseguidora. La cadena valenciana, presidida por Juan Roig, tiene más de 1.600 establecimientos en España, además de 39 en Portugal, país en el que intenta hacerse un hueco para expandirse aún más y llegar a abarcar tanto como hace en nuestro país actualmente.

¿Quién fabrica el vino de Mercadona?

En España hay una gran tradición vinícola, y es que en nuestro país se elaboran algunos de los mejores vinos del mundo, tanto blancos como tintos y de otras variedades, por lo que siempre resulta interesante probar aquellos que están bien valorados o que tienen éxito, por el motivo que sea. Para que un vino sea bueno no tiene por qué ser caro, hay vinos baratos por menos de 10 euros que están deliciosos, y además realmente más que definir que sea buno o no es lo que le guste a cada persona, ya que un vino buenísimo puede no gustarle a una pero a otra sí, ya se sabe que «en la variedad está el gusto».

Hay vinos de supermercado que están muy bien valorados tanto por los expertos como por los usuarios que los consumen, y entre ellos destacan muchos de los que tiene Mercadona, en algunos casos fabricados exclusivamente para ellos. Todos los supermercados comercializan vinos que en algunos casos son fabricados en exclusiva para ellos, y muy poca gente sabe realmente quién fabrica estos vinos.

En el caso del vino de Mercadona, esta cadena cuenta con varios fabricantes para sus diferentes vinos, entre los que se encuentra Grupo Estévez, responsable de los vinos El Candado y Tío Mateo. Otro de los productores es Grupo García Carrión, muy famoso gracias a elaborar el más famoso aún Don Simón.

Fabricantes de otros vinos de supermercado