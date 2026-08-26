Ryanair se enfrenta a Puente: acusa al Gobierno de manejar datos «obsoletos» y exige bajar las tasas

Ryanair ha acusado este miércoles, 26 de agosto, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de utilizar «noticias obsoletas de 2024 y 2025» y ha reclamado una reducción de las tasas aeroportuarias para recuperar la competitividad de los aeropuertos regionales españoles.

Un poco después, a través de su cuenta de X, Puente ha contestado a la aerolínea y ha defendido que las noticias sobre los retrasos en las entregas de Boeing siguen siendo relevantes. En su respuesta el ministro ha dicho que los retrasos en los pedidos de Boeing, reconocidos por el propio CEO de Ryanair en 2024 y 2025, han condicionado la política de vuelos de la aerolínea en los últimos años y también en 2026, pese a la recepción de nuevos aviones en febrero.

De esta forma, Ryanair ha respondido al ministro después de las declaraciones realizadas, en las que atribuyó los recortes de vuelos en aeropuertos regionales, entre otros factores, a la escasez de aeronaves. Esta nueva respuesta de la compañía se producía después de que Puente volviera a contestar públicamente a Ryanair, esta vez con tono irónico y haciendo referencia a las declaraciones de su consejero delegado, Michael O’Leary, sobre los retrasos en las entregas del Boeing 737 MAX.

Ryanair sigue reclamando una reducción de las tasas aeroportuarias

Así, la aerolínea ha asegurado este miércoles que actualiza sus datos trimestralmente, incluidas las entregas de aviones, y señala que esta información está disponible en su página web corporativa.

Ryanair destaca que el último de los 210 Boeing 737-8200 que tiene incorporados a su flota entró en servicio en febrero de 2026 y subrayaba que ninguno de estos aviones fue destinado a aeropuertos de la España regional, que, según la compañía, «siguen perdiendo competitividad».

La aerolínea recuerda además que todas las compañías integradas en la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA), junto con numerosas regiones, han reclamado una reducción de las tasas aeroportuarias.

En este sentido, Ryanair afirma que estaría dispuesta a destinar a las regiones españolas parte de los 300 nuevos aviones que prevé recibir durante los próximos años, siempre que sus aeropuertos «vuelvan a ser competitivos y capaces de atraer crecimiento». La compañía concluye su respuesta al ministro con la expresión: «Chao pescao».