Rodríguez Bereijo, ex presidente del Constitucional: «El impuesto a la banca rompe con el Estado de derecho»

Las voces jurídicas más reputadas se oponen al impuestazo de 3.000 millones de euros a la banca que esta semana Pedro Sánchez y sus aliados quieren que inicie el trámite parlamentario. Feijóo lo tumbará. Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, es tajante: “El impuesto rompe la convivencia política y la sociedad de derecho. Lo que está en juego no solo el Derecho, sino el Estado de Derecho”.

Rodríguez Bereijo entiende que se está ante un “fraude de ley” y que se trata de un “artificio y abuso legislativo que elude todos los controles democráticos con la finalidad de encubrir un impuesto que atenta contra los principios fundamentales protegidos en la constitución”, señaló el jurista en la presentación de un informe sobre este gravamen elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE.

El estudio recoge que el impuesto que quita el 4,8% de la cifra neta de comisiones e interés que logran los bancos por su desarrollo empresarial no se puede calificar como una prestación patrimonial pública no tributaria, como lo quiere colocar el Gobierno, porque estas “son para la cobertura de gastos públicos determinados y esto en un impuesto que va al gasto general. Se alude a un pacto de rentas que no está definido. Por lo tanto, no cumple con las exigencias mínimas que se piden a cualquier tributo básico”, recoge el estudio.

Los autores del informe señalan que un impuesto de esta naturaleza es un “auténtico despropósito que también atenta contra el derecho de la Unión Europea. Su ilegalidad es la consecuencia de diseñarlo sin la serenidad y tiempo necesario que hubiese requerido una ley así con los informes de las autoridades correspondientes y una audiencia pública”.

Las conclusiones finales apuntan a dos grandes problemas. Por un lado, el propio diseño del impuesto que es “muy deficiente” porque no cumple con los mínimos constitucionales. Por otro, consideran que no hay “evidencia empírica sobre lo que el Gobierno llama beneficios caídos del cielo”. Los autores consideran que no se puede sustentar los llamados “beneficios caídos del suelo” por las subidas de los tipos de interés.

“No encontramos diferencias sustanciales entre unos tipos de interés al 0% o unos tipos de interés en negativo o en positivo como ahora”, comentan. Además, no entienden la prohibición de deducción de impuesto a las entidades y que no se contemplen los gastos del sector. “El patrimonio de los bancos quedará debilitado”, remachan.