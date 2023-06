Revisa los requisitos: la pensión de 6.784 euros que pueden cobrar estas personas

Más de 10 millones de personas cobran algún tipo de pensión en España, ya sea de jubilación de incapacidad permanente, viudedad o en favor de familiares, entre otras, cada una con sus propias características o requisitos. Te contamos cuál es la pensión de más de 6.000 euros que podrá cobrar este grupo de personas y que sin duda será una cantidad de dinero importante que les vendrá muy bien.

Esta es la pensión de las amas de casa

Millones de personas han dedicado sus vidas a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, un trabajo diario y sin descanso que no tiene sueldo, por lo que cuando llega el momento del retiro, se suele pensar que no hay derecho a una pensión ya que no ha cotizado a la Seguridad Social a lo largo de su vida, o al menos no lo suficiente. Sin embargo, es importante destacar que las amas de casa sí tienen derecho a percibir una pensión no contributiva, fijada en una cantidad de hasta 6.784 euros al año, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos.

Es muy importante diferenciar entre ama de casa y empleada del hogar, ya que éstas últimas son trabajadoras que sí cotizan y acceden a la pensión contributiva de jubilación, mientras que en el primer caso no sucede lo mismo. Al no generar cotizaciones, las amas de casa no tienen derecho a una pensión contributiva, pero sí pueden acceder a las pensiones no contributivas, que son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Estos son los requisitos para cobrar la pensión de las amas de casa:

No tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, o lo que es lo mismo, haber cotizado menos de 15 años a lo largo de su vida laboral.

a lo largo de su vida laboral. Haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, esto es, los 65 años.

Haber residido de manera legal y efectiva en España durante al menos 10 años, y de estos al menos dos antes de la fecha de la solicitud.

Se deben tener ingresos inferiores a los 6.784,54 euros anuales.

La cuantía de la pensión de las amas de casa se sitúa entre la mínima de 121,15€ mensuales y la íntegra de 484,61 euros al mes, cuantía que se establecerá en función del nivel de las rentas que tenga la persona en cuestión, lo que significa que a mayor nivel de ingresos, menor será la cuantía a cobrar. Hay que destacar que la cuantía se reducirá si en el mismo hogar conviven varios beneficiarios de una pensión no contributiva.

¿Cómo solicitar una pensión no contributiva?

Para solicitar esta pensión se debe acudir a las oficinas de los Servicios Sociales de tu comunidad autónoma, al Imserso o a cualquier otra entidad de la Seguridad Social. También se puede solicitar vía telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso.