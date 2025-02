Los retos económicos de la Alemania de Merz: deuda, energía y defensa

Mientras los mercados digieren el fichaje del democristiano Friedrich Merz como canciller entrante de Alemania, los inversores esperan con inquietud a un nuevo gobierno de coalición; cautelosos y con esperanzas del antídoto idílico para arreglar los males económicos de Alemania. Los mercados de renta variable han tenido una reacción moderadamente positiva a los resultados de esta marcha hacia la derecha y al regreso de un mandato de la CDU/CSU. El Dax, índice de referencia de Alemania, sube ligeramente un 0,68% desde el lunes, así como el euro, que se fortaleció tras las elecciones hasta situarse por encima del 1,04 dólares.

Las cuestiones clave de los inversores se centran en si un probable Gobierno de coalición entre la CDU y la SPD (los socialistas) será suficiente para lograr reformar el techo de deuda en el Bundestag. Luego, otras dudas claves se centran en la promesa de una reducción de impuestos de sociedades (del 30,8% al 25%) y en cómo el Gobierno alemán lidiará con la nueva demanda en defensa en el Viejo Continente.

Entre otros retos que afrontará el nuevo bloque conservador, está el de controlar la desenfrenada subida de los precios energéticos en Alemania en medio de un tablero geopolítico complejo. Los precios de electricidad allí se han disparado en un 94,54% en el último año, según datos del European Energy Exchange (EEE). Merz, cuyo partido ha propuesto un regreso a la energía nuclear, se alejará más de los renovables y favorecerá a los combustibles. Medidas, estas últimas, que preocupan a los fondos de inversión que no confían colocar exposiciones en este sector.

¿Cuál es el consenso? Que no hay que ir tan rápido. Eso es lo que advierten los analistas del mercado: «Los problemas estructurales de Alemania no los resolverá tan fácilmente este diplomático de carrera de 69 años». Además, hay que tenr en cuenta que la economía germana, anémica, no dará frutos en el corto plazo: el Bundestag ha proyectado un crecimiento del 0,3% para 2025 (una revisión del 1,1% pronosticado en octubre) y un 0,8% de cara a 2026, cifras aún alejadas del crecimiento visto antes de la pandemia.

¿Qué piensan los analistas?

Kim Catechis, estratega de inversiones del Franklin Templeton Institute, advierte de que "la reforma del techo de la deuda no se observará en el grado que los mercados financieros desearían". Catechis reitera, no obstante, que "los mercados siguen optimistas con el hecho de que Merz cumpla con una reducción de impuestos a las corporaciones y un regreso a la estabilidad en los precios energéticos". “Si se concretan otras reformas impositivas, un aumento en la financiación de defensa y seguridad energética, esto debería respaldar al euro”, pero matiza que “estos cambios estructurales llevan tiempo”.

Pablo Gil, economista experto en análisis de mercado, considera que el modelo económico que propone Merz no convence demasiado y no anticipa grandes cambios en el estado económico de Alemania. “Si a eso le añadimos", explica, "la determinación de ser fiscalmente responsable cuando el resto de sus competidores disparen su deuda de forma descontrolada, Alemania queda en una clara posición de inferioridad en el nuevo orden global”.

Los estrategas del banco privado suizo Lombard Odier, también acogen al resultado de las elecciones con cierta cautela, y aconsejan inversiones en la deuda soberana europea en lugar de la renta variable europea. Thomas Mucha, estratega geopolítica en Wellington Management, advierte del "aumento de riesgo en los mercados de capitales y las implicaciones a distintas clases de activos a nivel nacional, sectorial e empresarial". Además, insiste en la "necesidad de colocar más gasto en defensa". "Esta postura más enérgica en materia de seguridad nacional requerirá niveles más elevados y sostenidos de gasto en defensa".