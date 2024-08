Retiran este vinagre de Mercadona y piden comprobar si lo tienes en casa

Recientemente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta que ha puesto en el centro de atención a uno de los productos de Mercadona. A pesar de que se trata de una cadena de supermercados ampliamente reconocida por la calidad de sus productos y su compromiso con la seguridad alimentaria, en esta ocasión, se ha informado sobre la retirada de un lote específico de vinagre de manzana sin filtrar de la marca Hacendado, debido a la presencia no declarada de sulfitos en su etiquetado. Aunque Mercadona es sinónimo de confianza para millones de consumidores en España, esta alerta ha provocado que se tomen medidas de precaución adicionales para garantizar la seguridad de los consumidores, especialmente aquellos con alergias a los sulfitos.

El producto afectado es un vinagre de manzana sin filtrar en envase de plástico de 500 ml. Según la información proporcionada por la AESAN, este vinagre fue inicialmente distribuido en la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que pudiera haber llegado a otras regiones a través de redistribuciones. La falta de información sobre la presencia de sulfitos en la etiqueta es un problema significativo, ya que estos compuestos pueden causar reacciones adversas en personas alérgicas, lo que justifica la decisión de retirar el producto de las estanterías y advertir a los consumidores sobre los posibles riesgos. Es importante subrayar que el consumo de este vinagre no representa un peligro para la gran mayoría de la población, salvo para aquellos individuos que son alérgicos a los sulfitos. No obstante, la situación pone de relieve la importancia de un etiquetado preciso y exhaustivo, especialmente en productos alimenticios que pueden contener alérgenos. Conozcamos más sobre esta alerta, a que lote se corresponde en concreto y el riesgo para personas con alergia a los sulfitos.

Alerta ante este vinagre de Mercadona

El etiquetado de productos alimenticios es una cuestión de vital importancia en la industria alimentaria. No sólo proporciona a los consumidores información esencial sobre los ingredientes y el contenido nutricional, sino que también advierte sobre la presencia de posibles alérgenos. En el caso del vinagre de manzana sin filtrar de Hacendado, la ausencia de información sobre los sulfitos en el etiquetado podría haber tenido consecuencias graves para las personas con alergia a estos compuestos. Los sulfitos son conservantes que se utilizan comúnmente en muchos productos alimenticios, pero pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas, que van desde síntomas leves como dolores de cabeza hasta reacciones más graves, incluyendo dificultades respiratorias.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia a los sulfitos: presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de vinagre de manzana sin filtrar.

📌 https://t.co/S4xf1gxB86 pic.twitter.com/EJu1uTJVCt — AESAN (@AESAN_gob_es) August 8, 2024

Medidas de precaución y responsabilidad del consumidor

En este contexto, es fundamental que los consumidores revisen cuidadosamente las etiquetas de los productos que adquieren, especialmente si tienen alergias conocidas. La AESAN ha recomendado que cualquier persona que tenga en su hogar el vinagre de manzana sin filtrar del lote afectado, se abstenga de consumirlo y lo devuelva al punto de venta. Este tipo de alertas no sólo sirven para prevenir posibles incidentes, sino que también refuerzan la importancia de que los consumidores estén siempre atentos a la información proporcionada en los productos que compran. La responsabilidad compartida entre fabricantes, distribuidores y consumidores es clave para garantizar la seguridad alimentaria.

Los datos concretos del producto retirado son los siguientes:

Número de lote: L-19024 X05:58XX

Fecha de consumo preferente para el 8 de abril de 2025

La información que ha aportado la AESAN sobre este vinagre, es que se ha vendido principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que se haya distribuido a otros puntos de España y teniendo en cuenta que el número de tiendas Mercadona supera las 1.600 en nuestro país, no está de más estar alerta por si hemos comprado vinagre de manzana Hacendado y tenemos alergia a los sulfitos.

Este incidente sirve en conclusión como un recordatorio importante sobre la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de un etiquetado preciso y claro en todos los productos. Aunque el vinagre de manzana sin filtrar de Hacendado ha sido retirado como medida de precaución, es crucial que los consumidores sigan siendo conscientes de los ingredientes y alérgenos potenciales en los productos que compran. La alerta de la AESAN se ha informado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se efectúe la retirada del lote de vinagre afectado, pero la colaboración de los consumidores es igualmente esencial para garantizar que se mantengan altos niveles de seguridad alimentaria en todos los aspectos de la cadena de suministro y en este caso se aconseja no consumir y devolver el producto en la tienda de Mercadona dónde se adquirió o más cercano.

De este modo, si has comprado recientemente vinagre de manzana sin filtrar en Mercadona, revisa el número de lote y la fecha de consumo preferente para asegurarte de que no posees el producto afectado. Y recuerda, siempre es mejor prevenir que lamentar cuando se trata de la seguridad alimentaria.