Georgina Rodríguez incendia la Red: se corta el pelo y lo tira al mar

En medio de unas vacaciones de ensueño, Georgina Rodríguez ha compartido, con sus más de 61 millones de seguidores, un inesperado movimiento que ha dejado sorprendidos a propios y extraños. Y es que ha decidido cortar su pelo por lo sano. Así, sin mayor dilación, la pareja de Cristiano Ronaldo se ha deshecho de su larga melena de una forma que no ha pasado desapercibida en el universo 2.0.

Frente a un espectacular atardecer en el mar, Georgina comenzaba a grabarse con su cabello recogido en una trenza, la cual, posteriormente, no tardaba en cortarse. Pero la escena no termina ahí, y es que mientras mostraba, de espaldas, su nuevo cambio de look , la modelo no dudaba en arrojar al mar el mechón cortado. Un gesto que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en generar una gran polémica, llenando la Red de multitud de comentarios negativos hacia la de Jaca.

Georgina Rodríguez cortándose el pelo en la playa. (Foto: Instagram)

«¿Al mar? ¿Y no piensa en los pobres peces? Que poca consideración», «Lo hace una millonaria y no pasa nada», «Podría haberlo donado, quedaba mejor», «Georgina tirando el pelo al mar y contribuyendo a la suciedad», «Y lo peor es que lo tira con la goma del pelo», «Da muy mal ejemplo tirar cualquier cosa al mar», «Una multa por desubicada», escribían algunos usuarios de diferentes plataformas.

Cabe destacar que se desconoce si, después del vídeo, Georgina recogió su trenza cortada de la orilla del mar, al igual que tampoco se tiene constancia de que la longitud del cabello del que se ha deshecho llegara al mínimo que se exige para poder donarlo. Además, para ello, también es necesario que no esté teñido, un dato que tampoco se conoce en su caso. Por ahora, y ante el aluvión de críticas que ha recibido en las redes sociales, la influencer no se ha pronunciado al respecto, por lo que no se tiene información acerca del motivo que le ha llevado a querer lucir una nueva imagen tan radical.

Georgina Rodríguez en la 76º edición del Festival de Cannes en Francia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, aún se desconoce la imagen definitiva que lucirá la modelo a partir de ahora, ya que en el video publicado solo se ve de espaldas, mostrando su melena recién cortada. Es de esperar que posteriormente haya pasado por un salón de belleza para darle forma al corte

Un verano lleno de viajes

Más allá de este inesperado cambio de look, Georgina está disfrutando de un verano de ensueño. Comenzó con unas vacaciones familiares con sus hijos en un destino aún desconocido y, más tarde, se trasladó hasta Mallorca con Cristiano Ronaldo para vivir unos días de desconexión en pareja.

Cabe destacar que en sus redes sociales también hemos podido ver como ha visitado su casa de Madrid. Ahora, con la vuelta de la liga, el último contenido que ha publicado es en el conocido El Proyecto del Mar Rojo (Arabia Saudita), lugar donde se sospecha que la joven ha decidido cortarse el pelo por lo sano.