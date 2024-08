Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estrenan su palacio futurista entre rumores de boda secreta

Aunque no está plenamente terminada, la casa de Cascais, que tantos quebraderos de cabeza dio a CR7 en sus interminables cuatro años de obras , ya está habitable y la pareja ha pasado allí unos días. Un vídeo en el gimnasio de casa ha disparado los rumores de una posible boda secreta.

Cuatro años de obras interminables. Retrasos. Presupuestos disparados y reajustados. El sueño de Cristiano Ronaldo hecho casa ha finalizado. Lo que era un sueño se convirtió por momentos en una pesadilla y en una obsesión. El palacete futurista del crack luso en Cascais, la lujosa villa portuguesa a 20 km de Lisboa, ya está habitable y aprovechando sus vacaciones en el país vecino, Cristiano y Georgina han pasado unos días allí reunidos con sus familiares y algunos amigos cercanos.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Para celebrar tal hazaña- hay que tener en cuenta que las obras estaban previstas para finalizar en 2022 y que el presupuesto se disparó de los 11 millones iniciales a casi los 21- la pareja reunió a algunos seres queridos para un concierto privado del músico portugués Richie Campbell de manera a “inaugurar” por todo lo alto la que se supone será la base de su retiro dorado una vez el futbolista dé por finalizada su carrera deportiva. Si esto no fuera per se suficiente noticia, un vídeo en el gimnasio de casa ha provocado un torbellino de informaciones sobre una posible boda secreta del exmadridista y la influencer española. LOOK le cuenta todos los detalles.

Hubo un tiempo en el CR7 pareció estar gafado con sus propriedades en su país natal. Su antigua casa en la sierra de Gêres ha tenido que ser en parte demolida por el incumplimiento de la ley de costas. Su ático en el centro de Lisboa, el más caro de Portugal, tuvo problemas en la terraza y Cristiano se vio obligado a retirar la pérgola que había colocado por incumplimiento de la ley del suelo de la capital lusitana.

La construcción de su palacio futurista en la Urbanización Quinta da Marinha en Cascais ya hacia tiempo que se había convertido en un auténtico quebradero de cabezas para el jugador. Por ello, cuando a finales de julio, las obras se dieron prácticamente por finalizadas, Cristiano y Georgina sintieron la necesidad de reunir a la familia del futbolista para celebrarlo.

Cristiano Ronaldo, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 23 de julio cuando CR7 y compañía recibieron en su casa a todo el clan Aveiro: Dolores y su novio Andrade, Hugo y su familia, Elma junto a su hija y Katia junto a su marido y todos sus hijos. Juntos disfrutaron de un aperitivo en la nueva casa al caer la tarde y después se fueron todos a cenar al restaurante Furnas do Guincho, muy cerca de la nueva propiedad de la pareja más mediática de Portugal. Cristiano es un hombre tremendamente familiar y siempre que puede le gusta reunir a los suyos y más aún desde que todas las partes afectadas han limado asperezas.

Rumores de boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el plato fuerte llegó apenas tres días después. Para celebrar el fin de las obras, Cristiano organizó un concierto privado en su casa donde reunió a sus más íntimos. La música quedó a cargo del cantante portugués Richie Campbell. Sin embargo, lo que más ha sorprendido en tierras lusas han sido las palabras del deportista mientras hacia una publicidad para su Instagram. El de Madeira estaba promocionando un nuevo producto en el gimnasio de su nueva casa donde también se encontraba entrenando Georgina y se refirió a ella como «mi esposa».

Los más avispados no tardaron en recoger el guante y difundir a los cuatro vientos el rumor de una posible boda secreta entre la pareja. De momento nadie se ha manifestado y parece poco probable que tal haya sucedido, aunque tanto Cristiano como Gio hayan dicho en varias ocasiones que es un sueño por concretizar. ¿Nos enteraremos cuando pase? Es cuestión de tiempo.