La discreción es una palabra que siempre ha descrito a Inma Cuesta en todo a lo relacionado con su esfera más personal. La actriz ha querido relegar a un segundo plano su vida personal, sin embargo, ahora, ha cambiado de parecer y ha querido compartir felizmente con sus seguidores de Instagram la que es su primera fotografía junto a su novia y madre de sus hijos, Ángeles Maeso.

Un ‘selfie’ desde la playa

La intérprete ha publicado en la citada red social una fotografía en la que aparece con la guionista. Ambas posan de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara que inmortaliza el especial momento.

«Selfie mon amour», ha escrito Cuesta seguido de varios emoticonos. Aunque no ha compartido la localización escogida para la estampa se puede apreciar que tras ellas hay un enclave protagonizado por una playa rodeada de vegetación.

Se trata de la primera vez que Inma Cuesta realiza este movimiento y expone públicamente una imagen junto a su pareja.

Una discreta relación

Poco es lo que se sabe acerca de la historia de amor de la pareja, sin embargo, sí que se conoce que son madres de dos hijos. Su primera hija llegó al mundo en 2019, poco antes de la pandemia del coronavirus y, en mayo de 2023 fue cuando nació su segundo hijo, en esta ocasión, gestado por la protagonista de Águila Roja.

Y, aunque, el hermetismo siempre ha marcado los tiempos de su situación sentimental y familiar, lo cierto es que Inma Cuesta presumió de dulce espera a través del universo 2.0, donde mostró, muy orgullosa, imágenes luciendo una incipiente barriga.

Sin embargo, no ha mostrado a sus hijos en la Red, siguiendo así manteniendo un perfil discreto al igual que su pareja, quien tiene las redes sociales cerradas. Es decir, tan solo tienen acceso a su contenido los seguidores que ella misma acepta.

Una sincera entrevista

Por otro lado, mientras Inma Cuesta va revelando pequeñas píldoras de su entorno más personal, cabe destacar que se ha mostrado muy reivindicativa con los derechos LGTBIQ+. Precisamente sobre esto habló antes de convertirse en madre de su segundo hijo. «Yo no tengo conflicto con eso (hablar de su orientación sexual) desde hace mucho tiempo. Todo forma parte de una evolución. Y llega un momento en el que te sientes preparado para hablar con más naturalidad. Conforme van pasando los años, igual que no te apetece sufrir para presumir, no te apetece callar para contentar. Es importante que haya referentes. Y para mí es más importante ahora que tengo una hija. Que se sienta orgullosa», expresó en una entrevista concedida a la revista Elle.