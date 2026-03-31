La rescatada Duro Felguera aumentó sus pérdidas en 2025 hasta 89,27 millones de euros, un 1,17% más que las registradas un año antes, en 2024. Según ha comunicado la ingeniería asturiana a la CNMV en la tarde de este martes, las ventas caen fuertemente: un 43,7% menos que en 2024, hasta 161 millones de euros.

Duro Felguera se encuentra en estos momentos a la espera de que se celebre el 23 y 24 de abril próximos la vista ante el juez para determinar si acepta su plan de salvamento y sale de concurso de acreedores. Un grupo de ellos ha impugnado el Plan de Viabilidad ante el juez.

Pese a la caída de los ingresos, la compañía controlada por los mexicanos del Grupo Prodi logró reducir su Ebitda negativo hasta los 62,06 millones de euros, mejorando los 88,12 millones negativos del ejercicio precedente, según el informe de Resultados de la compañía.

La mejora en el Ebitda se explica pese a un ejercicio marcado por un proceso de reestructuración y la necesidad de registrar provisiones significativas que han impactado el resultado de explotación, el cual se situó en -57,40 millones de euros, frente a -95,55 millones de 2024. Entre los gastos extraordinarios que lastraron los resultados se incluyen 6,4 millones de euros en costes de reestructuración y 5,2 millones de euros derivados del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 180 personas para redimensionar la plantilla.

La empresa provisionó 16,3 millones por cuentas por cobrar y 20,2 millones por avales ejecutados del proyecto Iernut (Rumanía) y 7,7 millones por el proyecto Aya Gold (Marruecos), además de incrementar en 10 millones la provisión para Jebel Ali (Dubai).

En el marco del Plan de Reestructuración aprobado en octubre de 2025 para asegurar la viabilidad, Duro Felguera ha implementado diversas medidas. Entre ellas, destaca la venta de la sede central en Gijón, conocida como ‘El Tallerón’, la desinversión en líneas de negocio deficitarias como DF Calderería Pesada y la cancelación de proyectos en cartera por 153 millones de euros, incluyendo los de SMS Group en Iernut.

La deuda financiera bruta del Grupo ascendió a 285 millones de euros a cierre de 2025, incluyendo 146,4 millones de euros de apoyo financiero público y 137 millones en deuda relacionada con avales ejecutados de proyectos «legacy» como Djelfa e Iernut. La deuda neta se disparó a 273,47 millones, desde los 126,18 millones de 2024.

Para garantizar la liquidez y la continuidad de las operaciones, la tesorería de la compañía se situó en 11,67 millones de euros al cierre del ejercicio. La empresa prevé cubrir futuras necesidades de tesorería con la entrada de 23 millones de euros, procedentes de la venta de las Oficinas Centrales y una ampliación de capital ya prevista. Este plan de reestructuración busca «evitar el concurso de acreedores y asegurar la viabilidad del Grupo en el corto y medio plazo», según el informe.

El ejercicio 2025 estuvo igualmente marcado por hitos relevantes como la autorización judicial de prórrogas en la comunicación de apertura de negociaciones con acreedores y la aprobación del plan de reestructuración por el Consejo de Administración. La negociación de las acciones de Duro Felguera en las Bolsas de Valores también fue suspendida cautelarmente por la CNMV el 21 de octubre de 2025, si bien se levantó ese mismo día tras la difusión de información suficiente sobre el Plan de Reestructuración. La compañía ha trabajado para pactar con los acreedores y homologar judicialmente su plan de reestructuración antes del 31 de julio, con el fin de evitar el concurso de acreedores.