Repsol está sacando partido a sus ofertas combinadas de electricidad, gas y combustible, a las que se añaden sus descuentos en gasolina y butano si se paga con la app Waylet. De acuerdo con las cifras enviadas por la compañía a la CNMV, la petrolera ha elevado un 11,1% sus ventas de electricidad en el periodo junio-septiembre de este año respecto al mismo trimestre de 2022. Repsol comercializó 1.231 GWh de electricidad, frente a los 1.108 GWh de un año antes.

En cambio, en el conjunto de los primeros nueve meses del año, las ventas de electricidad se han reducido en comparación con el año pasado, un 1,3%, por lo que en el tercer trimestre ha recuperado casi todo el terreno perdido. Repsol lanzó en abril de 2023 y en un principio hasta octubre los descuentos en gasolina y para los clientes que contrataran también electricidad y gas.

El 6 de septiembre anunció que duplicaba sus ofertas, de forma que los clientes que paguen con la app Waylet de la compañía acumularían un ahorro en forma de crédito de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible y el 100% del importe en recargas eléctricas en los puntos públicos y estaciones de servicio de la compañía, dependiendo de si también tienen contratado Soluciones de electricidad, gas y energía solar con Repsol. Y el 10 de octubre, Repsol volvió a anunciar que los descuentos se aplicarán hasta después de las fiestas de reyes, en enero.

El resultado es que la división de comercialización de electricidad y gas, que Repsol encuadra en Cliente, obtuvo un beneficio operativo 22 millones de euros superior al del mismo trimestre de 2022, ayudado por la caída de los costes energéticos, lo que elevó los márgenes.

La petrolera comunicó en sus resultados semestrales que había alcanzado los 1,5 millones de clientes de electricidad y gas, lo que le convierte en la quinta eléctrica del país por detrás de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Total -adquirió el negocio de Electricidad de Portugal (EDP) en España-. En sus resultados trimestrales, tanto Endesa como Iberdrola han comunicado al mercado un retroceso en el número de clientes electricidad en España.

Impuesto a Repsol

Repsol está inmersa ahora en un proceso de revisión de sus inversiones, según ha anunciado la cúpula de la empresa. El motivo es el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, que incluye prorrogar el impuesto a las energéticas y a la banca. El consejero delegado de la firma, Josu Jon Imaz, advirtió hace unos días que se replantearían inversiones en España si se prorrogaba el impuesto.

De momento, la compañía ha anunciado que cinco proyectos ligados al hidrógeno están en stand by, y será en febrero del año próximo cuando tome definitivamente la decisión sobre qué hacer con esos proyectos: mantenerlos en España o invertir en Portugal. Las inversiones de Repsol están centradas en la descarbonización, en renovables e hidrógeno. La petrolera coincide con el resto del sector en que el impuesto de Pedro Sánchez no está ajustado a la UE, ya que grava los ingresos y no los beneficios.