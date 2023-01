Repara Tu Deuda: líderes el año pasado con más de 100 millones de euros de deuda exonerada a sus clientes

Esta es la historia de Milton Andrés y Eliana Correa, una pareja que firmó una hipoteca muy alta de 1360 euros la mensualidad. Con el tiempo se dieron cuenta de que más de un sueldo se le iba en la hipoteca y no llegaban al final de mes. Para poder resistir la mala racha solicitaron tarjetas de crédito y préstamos sucesivamente para poder pagar.

«Compramos un piso, las cuotas eran demasiado altas también. Luego mi padre cayó enfermo. Y nos tocó tirar del dinero que teníamos tanto para la hipoteca como para la enfermedad de mi padre. Se fue haciendo un cúmulo de cosas, un préstamo tras otro, para tapar un hueco, tratábamos de tapar otro… Se fue volviendo como una bola de nieve. Llegó un momento que se volvió todo imposible de sostenerse. A parte de eso llegó la pandemia y me quedé siete meses en ERTE. Los ingresos bajaron más del 50%. Las deudas estaban allí y se volvió un caos total», explicaba Milton.

Apareció Repara Tu Deuda y la ley de la 2ª oportunidad y todo fueron soluciones. Nos ha comentado además, que está encantado con el trato recibido por ellos, que han estado presentes en todo el proceso ayudando y resolviendo todas aquellas dudas que hayan podido tener.

«Comencé a mirar por internet, mirar por todos lados y encontré a Repara Tu Deuda y a la ley de la segunda oportunidad. Era algo que nunca habíamos escuchado, ni pensé que existía ni me imaginé que fuera verdad. Me atreví a llamar a Repara Tu Deuda. Uno de los agentes me atendió muy bien, me dio seguridad. Me sentí seguro con ellos. La verdad es de las cosas más importantes y decisiones más importantes que haya podido tomar. Llegó el momento en que me llegó la noticia de que estoy exonerado de deudas. MI familia vio la luz y ahora estamos empezando de cero», comentaba emocionado Milton.

Hablamos de una deuda de 258.000 euros que ha quedado completamente cancelada.