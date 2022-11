Ahora que se acerca la Navidad seguro que consideras lo importante que resulta poder decorar bien la casa pero también, que se sienta cálida y acogedora. Por este motivo no pueden faltarnos las mantas y todo el textil de hogar que nos garantice esa calidez y comodidad, sin olvidarnos de los cojines que a veces no lo pensamos pero no serían nada sin un buen relleno. Por este motivo si buscas precisamente relleno para esas fundas navideñas que ya has comprado, no hace falta que des más vueltas porque tenemos para ti los rellenos de cojines más low cost de Women’ Secret por menos de 7€ y que te van servir para decorar tu casa a tu gusto por el mínimo precio.

Women’ Secret y su relleno de cojines al mejor precio

Women’ Secret es una firma de sobras conocida por su lencería, ropa anterior y también, sus pijamas pero también cuenta con una sección dedicada al textil de hogar en la que destaca ahora su relleno de cojines hasta el punto de haberse convertido en su producto más vendido actualmente.

Se trata del relleno cuadrante de fibra para cojines de 55x55cm que suelen ser los cojines cuadrados que todos tenemos en casa, de modo que te va a interesar ya que tiene un precio especial y seguro que vas a querer aprovecharlo para que los cojines estén bien mullidos y más ahora que se acercan fechas especiales y querrás tener tu sofá, o la cama, con un aspecto muy hogareño.

El relleno es como decimos de fibra. En concreto, es 100% poliéster que es de hecho de los materiales más adecuados si tenemos en cuenta que el mantenimiento es sencillo por lo que podrás tener relleno durante mucho tiempo para que tus cojines luzcan siempre perfectos. La temperatura máxima de lavado es de 30 grados, y se recomienda además hacer un centrifugado corto. Es aconsejable que al lavar separes el relleno de la funda del cojín. Se aconseja además evitar el lavado en seco.

En el caso de que queramos meterlo en la secadora podemos hacerlo aunque con un secado delicado y si lo planchamos, aunque no es necesario se recomienda que sea suave.

Ya lo sabes, si necesitas relleno para tus cojines, el de Women’ Secret es el de mejor calidad y además con el mejor precio ya que sólo te va a costar 5,53 euros si tenemos en cuenta que se le aplica un 30% de descuento. Disponible en las tiendas de Women’ Secret así como en su tienda online.