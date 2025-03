El nuevo registro de viajeros ha sido una de las medidas más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez por la gran cantidad de datos personales, más de 13, que exige pedir a los turistas y viajeros a la hora de registrarse en un hotel, en un camping o para contratar servicios en una agencia de viajes. No obstante, Reino Unido acaba de lanzar esta misma semana también su nuevo registro de viajeros que nada tiene que ver con el de España y que se caracteriza por ser un proceso on line «muy sencillo y rápido», según el embajador británico en España, Alex Ellis. Además, este nuevo registro de viajeros se trata de un modelo similar al que ya aplican o van a aplicar EEUU y Australia en sus fronteras. Por tanto, no se ha tomado como ejemplo el nuevo registro de viajeros español tan controvertido que trataba de ser pionero en Europa y adelantarse al resto de países del continente en medidas de seguridad.

Una de las principales quejas del registro de viajeros español es su «posible ilegalidad», que incluso está investigando la Comisión Europea, ya que incumpliría la normativa de protección de datos. Además de que puede llegar a ser disuasorio a la hora de que llegue turismo a España o para los propios desplazamientos dentro del país al pedir una gran cantidad de datos sensibles, que pueden perjudicar la intimidad de las personas, por lo que los viajeros pueden sentirse violentados al tener que dar esta información.

Como consecuencia de ello se han pedido constantes demoras de la entrada en vigor de esta medida desde el sector del turismo, sin embargo, comenzó a funcionar en el mes de diciembre con una web que en los primeros días se colapsó y dejó de prestar servicio. Además de que el sector del turismo se enfrenta a fuertes multas si no recopila bien estos datos o si estos se filtran, por lo que se ha planteado acudir a los tribunales para denunciar esta medida.

Registro de viajeros de Reino Unido

Reino Unido ha abierto a los ciudadanos europeos esta semana el registro de la Autorización Electrónica de Viaje (AEV o ETA, por sus siglas en inglés). Un sistema que se convertirá en obligatorio para viajar al país a partir del 2 de abril.

A diferencia del nuevo registro de viajeros español, que se aplica a cualquier persona que quiera contratar un viaje en una agencia, o registrarse en hotel o en un camping, el de Reino Unido sólo se solicita para entrar al país. En concreto, este registro se podrá hacer en la página web del Gobierno británico o con la aplicación UK ETA, y tendrá un coste inicial de 10 libras (unos 12 euros) y una duración de dos años, una vez que se reciba la aprobación.

Además, a diferencia del registro de viajeros español, que tiene que hacerse cada vez que viajamos, el registro de Reino Unido tiene una duración de dos años una vez que se ha hecho, y con él se podrá viajar al Reino Unido las veces que se quiera para estancias inferiores a seis meses. Aunque, en los próximos meses, se prevé un incremento a 16 libras (unos 19 euros).

El registro será un proceso on line «muy sencillo y rápido», según el embajador británico en España, Alex Ellis, ya que, como ha asegurado «la autorización normalmente tardará entre unas horas y un par de días».

La Embajada de Reino Unido en España ha destacado que este sistema es «similar» al que ya aplican o van a aplicar otros países para mejorar la seguridad fronteriza, tales como Estados Unidos o Australia, y que también entra en los planes de la Unión Europea.

No obstante, estarán exentos de registrarse aquellos viajeros que viajen al Reino Unido únicamente en tránsito, quedándose en el aeropuerto para coger otro vuelo; los que tengan un visado aprobado; los que ya estén registrados como residentes en el Reino Unido o aquellos ciudadanos con pasaporte irlandés.

El objetivo del ETA es mejorar el sistema digital de inmigración. Estos cambios harán el proceso más rápido y seguro para los millones de personas que pasan por las fronteras del Reino Unido cada año. En concreto, el Reino Unido recibe a alrededor de 2 millones de viajeros desde España.