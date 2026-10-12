Qué tiendas abren hoy festivo, 12 de octubre: horarios de IKEA, Zara, Decathlon y Leroy Merlin

Hoy 12 de octubre es un día festivo en toda España ya que se celebra el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, así que estamos ya en el último de los tres días de este puente que hemos tenido el fin de semana y aunque muchos habrán aprovechado para hacer una escapada, puede que muchos deseen dedicar la jornada no sólo a descansar sino a salir un poco de casa y visitar alguna tienda, pero ¿abren hoy?, ¿cuáles son los horarios de Ikea, Zara, Decathlon y Leroy Merlin?.

Primero de todo debemos tener en cuenta que aunque estas tiendas están presentes en todo el territorio español, es posible que dependiendo de cada comunidad puedan abrir o no. Sabemos que el 12 de octubre, es uno de los festivos en los que se permite la apertura de las tiendas pero como decimos, son las comunidades las que deciden si se abre o no. De este modo, en comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias o Castilla-La Mancha vamos a ve muchas tiendas abiertas, mientras que en otras como Aragón, Galicia o Castilla y León no se ha autorizado el que se pueda abrir. Y en cuanto a Madrid es un caso distinto ya que existe libertad de horarios comerciales. De este modo que si tienes pensado salir hoy de compras, vamos a repasar qué ocurre con algunas de las principales tiendas en nuestro país.

Zara horarios 12 de octubre

En Zara ocurre algo parecido, aunque aquí debemos fijarnos especialmente en si la tienda está situada en una calle comercial o dentro de un centro comercial. Muchas tiendas Zara abren hoy con un horario que puede ir de 10:00 a 22:00 horas, pero no podemos dar por hecho que sea así en todos los casos. Algunas pueden cerrar antes, mientras que otras directamente no abrirán al público durante el Día de la Hispanidad. Por ejemplo, si vives en Madrid, donde existe libertad de horarios comerciales, tienes más opciones de encontrar tiendas abiertas. También sucede en comunidades como Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana, que han incluido el 12 de octubre entre los festivos en los que se permite abrir. En cambio, en Galicia o Castilla y León el calendario no contempla la apertura comercial general para hoy. De este modo, para salir de dudas, lo más aconsejable es que entres en la web de Zara, filtres por tienda y consultes de forma específica el horario del establecimiento que quieres visitar.

Leroy Merlin horarios 12 de octubre

Leroy Merlin también va a tener sus tiendas abiertas este lunes. La cadena mantiene actividad en algunos de sus establecimientos durante el 12 de octubre, aunque los horarios no son los mismos en toda España. Por ejemplo, Leroy Merlin Los Barrios, en Cádiz, anuncia que abre de 9:00 a 22:00 horas, de modo que quienes vivan por la zona podrán acudir durante buena parte del día. En otras tiendas la jornada puede ser más corta, con horarios de 10:00 a 20:00 horas, mientras que algunos establecimientos permanecerán cerrados. Además, Leroy Merlin cuenta con distintos formatos de tienda, por lo que no siempre coinciden sus horarios ni los servicios disponibles. Si tienes intención de acudir hoy, puedes consultar la ficha de tu tienda desde su página web.

Decathlon horarios 12 de octubre

¿Y qué pasa con Decathlon? Pues si quieres ir a la tienda deportiva debes saber que mantiene la apertura de varios establecimientos hoy 12 de octubre, aunque no todos trabajan con el mismo horario. Algunos pueden llegar hasta las 22:00 horas, mientras que otros cierran antes, algo que debemos tener presente si dejamos las compras para última hora. Entre las tiendas con apertura anunciada están Decathlon Sant Boi de Llobregat y Diagonal Mar, ambas en Barcelona, que tienen un horario de 9:00 a 21:00 horas. Pero la cadena también cuenta con establecimientos repartidos por comunidades como Andalucía, Madrid o Murcia, donde la apertura está permitida durante este lunes festivo. Lo importante es no confundir esa autorización con que todas las tiendas estén abiertas, ya que Decathlon puede establecer horarios diferentes según el centro. En su buscador oficial aparecen las horas de apertura y cierre de cada establecimiento.

Ikea horarios 12 de octubre

Ikea es de las primeras tiendas que muchos piensan en visitar cuando tienen un día festivo como el de hoy y lo cierto es que tenemos buenas noticias, aunque dependiendo de dónde vivas. La cadena de muebles abre hoy varias de sus tiendas y algunas lo hacen durante prácticamente toda la jornada. Es el caso de IKEA Torrejón, en Madrid, que abre de 11:00 a 21:00 horas. En Cataluña también se ha anunciado la apertura de sus establecimientos, aunque con horarios distintos. Así, IKEA Diagonal y Badalona abren de 11:00 a 20:00 horas, mientras que la tienda de L’Hospitalet lo hace de 10:00 a 21:00 horas.

La situación cambia en Zaragoza, donde hoy se celebra también el Día del Pilar y la tienda de IKEA permanece cerrada. De hecho, Aragón no ha incluido el 12 de octubre entre los diez domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2026. Esto no impide que IKEA tenga otras tiendas abiertas en España, pero sí explica por qué no encontramos el mismo horario en todas las ciudades. Lo recomendable es entrar en su página web donde puedes buscar la tienda que te interese y consultar si tiene algún cambio por el festivo.