¿Por qué es Tenerife uno de los epicentros del turismo español?

Viajar a Canarias es el deseo de muchos durante las vacaciones y es que, a pesar de que se trate de un destino nacional, ofrece un entorno y unos servicios similares a los de cualquier lugar paradisíaco. Y es que, si a la gran oferta natural que ofrece la isla se le suman alternativas de resorts con una gran cantidad de servicios como los de Bahia Principe en Tenerife.

Tenerife: lujo, naturaleza y crecimiento turístico

Canarias es el epicentro turístico de España, pero dentro del archipiélago cabe destacar que cada una de las islas ofrece una experiencia única y diferente. Es por ello que viajar a Canarias siempre es algo nuevo, con infinidad de rincones que descubrir,

Ahora bien, Tenerife es la isla más grande de la región, por lo que se trata de la elegida por muchos turistas a nivel nacional e internacional. Pero, ¿por qué visitar Tenerife? A continuación, vas a descubrir grandes motivos para visitar una de las dos capitales canarias:

Un clima cómodo durante todo el año: uno de los principales atractivos que ofrece Tenerife a sus turistas es su clima, el cual cuenta con una media anual de 22º centígrados, lo que hace que sea un destino perfecto tanto para huir del frío invernal como para aliviarse del calor estival.

Paisajes únicos: en Tenerife se puede visitar el Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de otros increíbles lugares alrededor de toda la isla como sus playas de arena volcánica, los acantilados de Los Gigantes, el llamativo barranco de Masca o el Drago Milenario, entre muchos otros.

Cultura , gastronomía y tradiciones siempre vivas: en Tenerife también se puede disfrutar de una cultura llamativa, promovida por sus múltiples tradiciones, como los carnavales, los festivales de música o las romerías. Además, otro gran atractivo de la isla es, sin duda, su gastronomía, así como la enología de la región.

Isla accesible y con una oferta turística de lo más diversa: Tenerife es, frente a otras islas del archipiélago, una de las más elegidas por su accesibilidad. Y es que cuenta con dos aeropuertos de carácter internacional en los que trabajan numerosas compañías, a diferencia de otros aeropuertos de islas más pequeñas. Además, también cuenta con resorts todo incluido de categoría premium que ofrece una amplia variedad de actividades incluso sin salir del hotel, como es el caso de Bahia Principe Tenerife. Y todo ello sin olvidarnos de las opciones naturales, culturales y gastronómicas, previamente mencionadas, que se pueden encontrar alrededor de la isla.

Turismo en Canarias: motor de crecimiento económico

Según datos de Turismo de Islas Canarias, este sector económico, el principal de la región, aportó a lo largo del pasado año 2024 más de 21 millones de euros, lo que viene a ser casi el 37% del PIB de la Comunidad. Es por ello que el turismo sigue estando considerado como el motor de crecimiento económico de las islas, dejando de lado otros sectores como la agricultura o la ganadería.

Este auge en el mercado turístico ha llevado a que el sector se mantenga en constante evolución, buscando siempre anticiparse a las tendencias del turismo internacional y buscando también ofrecer alojamientos de gran calidad y de alta categoría, incrementando las opciones disponibles en las islas de hoteles de cuatro y cinco estrellas, como es el caso de Bahia Principe Tenerife.

Otro de las claves para mantener el crecimiento del sector turístico en la región es el momento de la sostenibilidad, tanto a nivel ambiental como a nivel social, con el fin de conseguir que la masificación del turismo no afecte de manera directa a la población local ni al ecosistema de las islas, lo cual puede suponer un rechazo por parte de los canarios.

Experiencias de lujo en Bahia Principe Tenerife

Y si además de descubrir una isla única como Tenerife, puedes alojarte en un impresionante resort como los que Bahia Principe tiene en la zona, mejor que mejor, ya que puedes disfrutar de unas increíbles vacaciones incluso sin salir del hotel.

En Bahia Principe Luxury Tenerife puedes disfrutar de una experiencia solo para adultos en un lugar exclusivo, con una ambientación inspirada en los elementos naturales que ofrece la isla. Además, entre los servicios disponibles caben destacar los siguientes:

Instalaciones de relax como una piscina principal, jacuzzi y espacios de confort como el solárium.

Lugares de ocio como bares y hasta un gimnasio.

Una amplia oferta gastronómica con los mejores platos locales, combinados con deliciosas opciones internacionales.

Desayuno y cena en buffet , además de bebidas ilimitadas para aquellos que escogen la opción todo incluido, los cuales también optan a cena a la carta en los restaurantes de especialidad.

Actividades todos los días y espectáculos por la noche.

¿Se puede pedir algo más?