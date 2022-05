Hoy domingo 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador o Día Internacional de los Trabajadores, pero este año además es también el Día de la Madre de modo que puede que estés dudando de si algunos de los supermercados y establecimientos que suelen abrir habitualmente incluso los domingos, cierren por este día festivo. Os lo desvelamos a continuación, con toda la información sobre a qué hora abren y cierran Mercadona, Lidl y El Corte Inglés el 1 de mayo.

Horario Supermercados el 1 de mayo

Si tienes previsto pasar el Día del Trabajo, o también, el Día de la Madre, con los tuyos, es posible que ni tan siquiera pienses en ir al supermercado, pero suele ocurrir y especialmente los domingos, que siempre se nos ha olvidado algo o de repente nos apetece un aperitivo que no tenemos en casa y queremos ir a nuestra tienda más cercana a por él. Por suerte muchos supermercados no sólo abren de lunes a sábado en horario habitual sino que incluso abren los domingos, aunque no sean todas sus tiendas.

Es el caso concreto de Mercadona, Lidl y sobre todo El Corte Inglés, dado que algunas de sus tiendas se dejan abiertas los domingos aunque con horarios especiales. Pero ¿y en el caso de que ese domingo coincida con un día festivo nacional como el Día del Trabajador de este 1 de mayo?.

Pensemos además que algunas comunidades han movido la fiesta del 1 de mayo a mañana lunes 2 de mayo. En concreto: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid (que además celebra el Día de la Comunidad) y Región de Murcia.

Por este motivo, puede que todo resulte mucho más confuso, de modo que para salir de dudas te diremos lo siguiente:

Mercadona

El horario de Mercadona es de 9 a 21:30 horas y en el caso de los festivos, el horario puede variar en función de la comunidad en la que se encuentre la tienda a la que queremos ir. Sin embargo, tenemos que decir que como el 1 de mayo es domingo y Mercadona no suele abrir en este día es de esperar que mantenga todos sus establecimientos cerrados. De todos modos, para salir de dudas, te recomendamos que entres en su página web y te vayas a la sección de tiendas, donde podrás elegir la que te interese y consultar el horario.

Lidl

En cuanto a Lidl, el horario de sus supermercados es de 09:00 a 22:00 horas de lunes a sábado mientras que los domingos, incluso festivos, pueden llegar a abrir de 10 a 22 horas o en horario partido de 10 a 15 horas. No es algo que sin embargo se cumpla en todas sus tiendas, de modo que de nuevo os recomendamos entrar en la página web y buscar la sección tiendas, para hacer una consulta detallada del horario de la tienda que nos interese.

El Corte Inglés

En cuanto a El Corte Inglés, te podemos decir que todos los centros de España, a excepción de Madrid, suelen cerrar los domingos sin importar si es o no festivo, mientras que en Madrid, abren de 10:00 a 22:00 horas, aunque para conocer el horario exacto para este 1 de mayo, es recomendable que entres en su web y lo consultes a través del buscador de tiendas.

¿Y el resto de supermercados?

En cuanto al resto de supermercados, como Aldi, Dia o Carrefour, podemos decir que este 1 de mayo estarán cerrados por se domingo y por ser además festivo, aunque repetimos. Entra en el buscador de tiendas del supermercado que te interese y allí podrás consultar al detalle toda la información.