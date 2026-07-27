¿Qué ayudas económicas van a recibir los afectados por los incendios en España? El Real Decreto 307/2005 regula las subvenciones en casos de emergencias

Miles de personas han tenido que ser evacuadas a causa de los graves incendios forestales que están afectando a varios puntos de nuestro país. Ante esta situación, muchas familias han perdido todas sus posesiones, necesitando de ayudas para poder salir adelante, pero ¿qué ayudas económicas van a recibir los afectados por los incendios en España?

El de Burgohondo ya ha sido catalogado como el mayor incendio de la historia de nuestro país, con más de 50.000 hectáreas quemadas por las llamas, obligando a evacuar a toda su población. Asimismo, también se han evacuado los municipios de Las Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y la urbanización Entrepinos en Madrid y La Adrada, Piedralaves, Sotillo de la Adrada, Casillas y Santa María del Tiétar, la Iglesuela y Arenas de San Pedro en Ávila.

Cuáles son las ayudas para los afectados por los incendios

Con la incertidumbre todavía presente entre todos los habitantes de estas localidades, cabe recordar que el BOE presenta una serie de ayudas económicas para estos casos de situaciones de emergencia. Dentro del boletín, se indica que «las subvenciones se financiarán con cargo a los créditos que, con carácter de ampliables, se consignen para estos fines en el programa 134M, Protección Civil, de los Presupuestos Generales del Estado».

Lo importante es que, si eres uno de los que han resultado damnificados por los incendios, ya existe una base legal en el BOE que ampara las ayudas económicas para quienes hayan sufrido este desastre natural: el Real Decreto 307/2005, por lo que no hay necesidad de que el Gobierno apruebe un nuevo decreto-ley, aunque, debido a la gravedad de la situación, es probable que el ejecutivo decida aprobar una nueva regulación o alguna modificación sobre la ya vigente.

Cuánto dinero van a recibir los afectados por los incendios

Las ayudas que pueden percibir aquellas personas que han perdido su vivienda durante los incendios pueden ascender hasta un máximo de 15.120 euros, tal y como lo recogen las leyes vigentes. Para aquellos a los que las llamas hayan quemado sus puntos de trabajo, como es el caso de los ganaderos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que «las ayudas para ellos ascenderán hasta el millón de euros».

Asimismo, durante su intervención del lunes, Pedro Sánchez ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, incluyendo centros educativos, repartidas de la siguiente forma: