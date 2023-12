Puedes cobrar esta ayuda aunque no hayas cotizado: así tienes que pedirla

El subsidio por desempleo está dirigido a personas que han cotizado a la Seguridad Social durante al menos 360 días en los últimos seis años y han perdido su empleo involuntariamente. Sin embargo, existen una serie de situaciones contempladas por el organismo en las que, a pesar de no haber cotizado nunca, se puede recibir esta prestación.

Subsidio por desempleo

«Si has trabajado menos de un año, puedes tener derecho a un subsidio por desempleo. Su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares. Las cotizaciones que te sirvan para reconocer este subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para acceder a una futura prestación contributiva», detalla el SEPE.

Requisitos

Para acceder al subsidio por desempleo, es necesario estar desempleado y registrado como demandante de empleo, manteniendo esa inscripción durante todo el periodo de percepción y firmando el acuerdo de actividad. Se exige haber cotizado al menos 3 meses (o 6 meses sin responsabilidades familiares) sin llegar a 360 días cotizados para la prestación contributiva.

Asimismo, no se deben recibir rentas que superen el 75 % del salario mínimo interprofesional, sin incluir la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, considerando ingresos íntegros o brutos, así como rendimientos y ganancias patrimoniales.

Duración

La duración del subsidio por desempleo varía según los meses cotizados y si tienes o no responsabilidades familiares. Si eres responsable de familia, recibirás el subsidio durante 3, 4 o 5 meses, dependiendo de si has cotizado ese mismo número de meses.

En caso de haber cotizado 6 meses o más, el subsidio se extenderá hasta 21 meses, con posibilidad de renovación por períodos de 6 meses. Si no tienes responsabilidades familiares y has cotizado 6 meses o más, recibirás el subsidio durante 6 meses.

Cuantía

La cantidad mensual del subsidio por desempleo equivale al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para este año. En situaciones de pérdida de empleo a tiempo parcial, el monto se ajustará según las horas laboradas en el último contrato.

Durante el período de percepción del subsidio, el SEPE realiza los pagos de cotización a la Seguridad Social relacionados con prestaciones sanitarias y, si procede, asistencia familiar.

Excepciones

Existen una serie de circunstancias contempladas por el SEPE en las que una persona puede recibir el subsidio por desempleo a pesar de no haber cotizado previamente a la Seguridad Social: