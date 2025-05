Los profesionales lo tienen claro: los muebles de IKEA para que las casas pequeñas estén siempre ordenadas

Vivir en un piso pequeño es cada vez más habitual. Ya sea por elección o por necesidad, muchas personas se enfrentan al reto de hacer que cada metro cuadrado cuente. Esto no sólo implica distribuir bien los espacios, sino también encontrar muebles que se adapten al estilo de vida de muchas personas hoy en día, sin perder funcionalidad ni estética. En este contexto, los muebles versátiles y bien pensados de IKEA se convierten en verdaderos aliados para mantener el orden y aprovechar hasta el último rincón.

IKEA, reconocida por su enfoque práctico y su diseño accesible, se ha posicionado como una de las marcas favoritas entre interioristas y profesionales del sector cuando se trata de optimizar espacios reducidos. Su catálogo está repleto de soluciones ingeniosas pensadas para quienes viven en pisos pequeños, estudios o apartamentos donde el espacio es un bien escaso. Pero no se trata sólo de muebles que quepan en cualquier rincón, sino de propuestas que ayudan realmente a vivir mejor. Y es que tener una casa pequeña no significa vivir en el caos. Con algunos trucos y piezas bien seleccionadas, es posible mantener el orden sin renunciar a una decoración agradable ni a la comodidad del día a día. Aquí repasamos algunas de las recomendaciones que los profesionales valoran más y que pueden transformar un hogar pequeño en un lugar funcional y acogedor.

Los muebles de IKEA para que las casas pequeñas estén siempre ordenadas

Uno de los primeros dilemas que se plantean en las casas pequeñas es qué hacer con la mesa. ¿Dónde comer? ¿Dónde trabajar? ¿Dónde colocar el ordenador sin que ocupe medio salón? Las mesas abatibles o plegables son la respuesta. Modelos como la mesa Norberg (que se fija a la pared y se despliega solo cuando se necesita) permiten crear una zona de trabajo o de comedor en segundos, sin sacrificar espacio cuando no se está utilizando.

También existen opciones más sencillas como Melltorp, una mesa de comedor compacta con estructura ligera que se adapta bien a espacios reducidos. Aunque no sea abatible, su tamaño moderado y sus líneas rectas permiten integrarla sin agobiar el ambiente. La clave está en elegir mesas que puedan tener doble uso: una zona donde comer, pero también donde trabajar con el portátil o estudiar, y que no entorpezcan el paso cuando no están en uso constante.

Almacenamiento vertical: tu mejor aliado

Cuando el espacio en el suelo escasea, mirar hacia arriba es casi obligatorio. Los muebles modulares como el sistema EKET permiten jugar con diferentes alturas y composiciones. Se pueden montar desde el suelo o colgar en la pared, adaptándolos a rincones complicados y personalizándolos según las necesidades. Además, sus formas cúbicas y su diseño limpio ayudan a mantener una sensación de orden visual.

Otra opción muy útil es la serie IVAR, todo un clásico en IKEA. Su estructura de madera de pino sin tratar es versátil y personalizable: se puede pintar, barnizar o dejar tal cual para un look natural y cálido. Gracias a sus distintos módulos, permite diseñar soluciones a medida, desde estanterías sencillas hasta auténticas zonas de almacenaje que ocupan toda una pared. Además, es resistente y estable, lo que la hace perfecta tanto para el salón como para un dormitorio o incluso un trastero organizado con gusto.

Este tipo de mobiliario es ideal para mantener a raya el desorden: cajas etiquetadas, libros, mantas o incluso objetos decorativos encuentran su sitio sin entorpecer el paso ni saturar el espacio. Y lo mejor es que, al ir anclado a la pared, se maximiza el espacio útil en el suelo, algo clave en pisos pequeños donde cada rincón cuenta.

Baños pequeños, soluciones grandes

El cuarto de baño suele ser una de las estancias más comprometidas en cuanto a espacio. Aquí, cada centímetro importa. Por eso, los profesionales suelen recomendar estanterías como la Vesken, que, por su forma estrecha y vertical, puede colocarse incluso entre el inodoro y la pared o en cualquier rincón olvidado. Están fabricadas con materiales resistentes a la humedad, lo cual las hace perfectas para este entorno.

Muebles multifuncionales que hacen más con menos

Uno de los grandes aciertos en los hogares pequeños es apostar por piezas que cumplan varias funciones. Por ejemplo, un banco con espacio de almacenaje oculto como el banco Valtorp sirve tanto para sentarse como para guardar zapatos, mantas o cualquier objeto que no se quiera tener a la vista. Lo mismo ocurre con las camas con cajones integrados o los sofás cama que, además de ser cómodos, permiten recibir visitas sin necesidad de contar con una habitación de invitados.

En IKEA hay propuestas como la serie BRIMNES, que incluye desde camas con cajones hasta cabeceros con baldas, diseñados específicamente para aprovechar cada rincón. Este tipo de muebles permiten tener todo ordenado sin necesidad de llenar la casa de armarios, lo que contribuye a una estética más ligera y menos agobiante.

Materiales que suman calidez sin perder funcionalidad

Más allá del diseño y la funcionalidad, el material también importa. En pisos pequeños, donde todo está más a la vista, optar por muebles de materiales cálidos como el bambú o la madera clara puede marcar la diferencia. Aportan una sensación de hogar, de calma, y ayudan a que los espacios, por pequeños que sean, resulten acogedores.

La estantería Rågrund, por ejemplo, es un clásico que combina bien en baños, cocinas o incluso balcones cubiertos. Es resistente a la humedad y su estilo natural encaja con distintos tipos de decoración. Este tipo de materiales también suavizan la frialdad que a veces provocan los muebles totalmente blancos o metálicos, muy habituales en espacios pequeños por su capacidad para reflejar la luz.

Tener una casa pequeña no significa renunciar al orden ni al confort. Al contrario: obliga a ser más creativos, más conscientes de cada elección y a priorizar la funcionalidad sin olvidar la estética. Los profesionales del interiorismo lo saben bien, y por eso recomiendan soluciones como las que ofrece IKEA, pensadas específicamente para adaptarse a los retos de la vida moderna en espacios reducidos.

La combinación de muebles multifuncionales, almacenamiento inteligente, materiales cálidos y diseños ligeros es la clave para lograr un hogar ordenado, práctico y bonito. Porque, al final, no se trata tanto de tener más espacio, sino de saber aprovechar el que se tiene de la mejor manera posible.