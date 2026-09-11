La productora de Broncano reduce ingresos en 2025 y roza los números rojos pese al megacontrato con RTVE

Encofrados Encofrasa, productora de David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella, presentadores de La Revuelta en TVE, ha reducido sus ingresos en 2025 pese al megacontrato firmado con la cadena pública, que ascendió a 14 millones de euros ese año -posteriormente fue ampliado a 31,88 millones para las dos siguientes temporadas-. La productora de Broncano facturó 1,4 millones en 2025, frente a los 1,74 millones ingresados en 2024.

La bajada de los ingresos ha tenido su repercusión en los beneficios declarados por Encofrados Encofrasa en 2025. El ejercicio pasado, la productora de Broncano registró unos beneficios de 15.018 euros, según el informe anual de la compañía. En 2024 registró un beneficio de más de 125.000 euros. La empresa no ha repartido dividendos el año pasado.

La evolución de la productora de los presentadores de La Revuelta es claramente descendente. En 2025 ha reducido ingresos y beneficios sobre 2024, ejercicio que ya fue mucho peor que el anterior, 2023.

En 2023, Encofrados Encofrasa facturó 2,59 millones de euros y registró un beneficio de 215.000 euros. En ese ejercicio el programa de Broncano y Castella se emitía en Movistar Plus hasta que en septiembre de 2024 inició sus emisiones en RTVE tras un fichaje polémico y cargado de tintes políticas.

Se da la circunstancia de que la productora de los cómicos ha reducido ingresos y beneficios en el primer año completo del nuevo contrato con la cadena pública, a razón de 14 millones de euros por temporada. No todo el dinero es para Encofrados Encofrasa puesto que la producción corre a cargo también al 50% de El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente ahora dentro del Grupo Mediapro.

Las cifras muestran que la productora de Broncano y sus socios está adelgazando. También se han reducido los gastos de personal, que han pasado de 1,3 millones a 999.000 euros.

Las audiencias del programa también han ido cayendo -aunque esta semana, inicio de una nueva temporada, han mejorado- hasta quedar regularmente por debajo de la media de la cadena.

Aún así, RTVE decidió renovar el programa por otras dos temporadas y elevó el contrato a 31,55 millones de euros, frente a los 28 millones del contrato anterior. Posteriormente, como ha publicado este viernes este diario, RTVE ha aumentado en sus registros el coste de este contrato hasta los 31,88 millones.

El presidente de RTVE, José Pablo López, señaló en una respuesta parlamentaria en mayo que Broncano y los cuatro miembros de su equipo cobraban en conjunto 7.215 euros por programa.

RTVE contrató en 2024 a Broncano y su equipo para competir con El Hormiguero y arrebatarle el liderazgo del acces prime time. Al principio consiguió superar al programa de Pablo Motos en audiencia pero poco a poco se ha ido desinflando y ahora ya no hay discusión sobre quién lidera esa franja horaria.

Este lunes ha comenzado la nueva temporada y Broncano inició el programa dando la bienvenida a «la última temporada de La Revuelta en TVE». El motivo es que dan por hecho que si PP y Vox ganan las próximas elecciones, despedirán al presentador, que fue contratado para quitar audiencia a Motos por las críticas que hacía en el programa al Gobierno.