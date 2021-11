Los productos de Aliexpress suelen destacar siempre por lo económico que resultan pero también, porque la mayoría de las veces ofrecen una solución original a muchos de los problemas que tenemos en el hogar o en nuestra vida cotidiana. Es justamente lo que ocurre con el producto que ahora os presentamos y que se ha convertido en el producto viral de Aliexpress para secar la ropa y con el que podréis ahorrar tiempo y dinero.

El producto viral de AliExpress para ahorrar tiempo y dinero al secar la ropa

Con lo cara que está ahora la factura de la luz o la electricidad y sabiendo que existen distintas tarifas en función del horario en el que estemos consumiendo electricidad, son muchas las personas que ya prácticamente se han acostumbrado a usar electrodomésticos como la lavadora y la secadora de madrugada o los fines de semana que es cuando resulta más económico.

Ahora más que nunca no nos queda otra que fijarnos bien en el gasto que hacemos de electrodomésticos como los mencionados, y en el caso concreto de la secadora, tenemos que añadir que es de los que más consume, pero llega el frío y si la ropa no se seca a tiempo al aire libre, no nos quedará otro remedio que usarla.

Por ello, queremos que conozcáis uno de los nuevos productos de Aliexpress que ya se ha convertido en un «top ventas». Uno de esos productos que se viralizan en la famosa tienda china y que te va a permitir hacer uso de la secadora ahorrando tiempo y dinero.

Así son las bolas de lana para ahorrar en el uso de la secadora

El producto en cuestión es la bolsa con bolas de lana. Una bolsa que contiene seis pequeñas bolas de lana que si introducimos dentro de la secadora, tienen la capacidad de absorber más rápido la humedad y con ello, que el programa de secado que hayamos elegido tarde menos tiempo.

No es necesario usarlas todas a la vez. De hecho solo se necesitan dos bolas para meter dentro del tambor de la secadora y con ello que vaya recogiendo las fibras de ropa, hilo y pelo que son las que en definitiva acumulan mayor humedad. La función de este original «invento» de Aliexpress además la de deshumidificar y desodorizar, reducir la electricidad estática y absorber la lana.

Al margen de su funcionalidad, estas bolas de lana para la secadora se han hecho también muy populares ya que tienen un precio muy económico y solo cuestan 1,59 euros.