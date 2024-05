El producto más viral de Mercadona que no vas a encontrar en las tiendas

En el mundo del comercio minorista, a veces surge un producto que se convierte en todo un fenómeno viral, despertando un interés desmedido entre los consumidores. Este fenómeno ha sido observado en muchas ocasiones con productos de Mercadona, gracias a la capacidad que tiene este supermercado de introducir productos innovadores y de calidad a precios asequibles. De este modo, hemos visto cómo algunos de sus artículos se convierten en verdaderos éxitos en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok y Twitter. Sin embargo, hay un producto en particular que ha captado la atención de todos. El producto más viral de Mercadona pero que, irónicamente, no se encuentra en las estanterías de la mayoría de sus tiendas.

Este fenómeno se refiere al preparado para pancakes con harina de avena y rico en proteínas, un producto que ha generado una enorme expectación y deseo entre los consumidores españoles. Desde que empezó a circular la información sobre este nuevo producto, usuarios de redes sociales han inundado internet con comentarios y reseñas, muchos de ellos expresando su frustración por no poder encontrarlo. La situación ha llegado al punto en que Mercadona se ha visto obligada a emitir declaraciones oficiales para abordar las preocupaciones y preguntas de sus clientes.

El producto más viral de Mercadona

La explicación de Mercadona ha dejado a muchos con sentimientos encontrados. Según la cadena de supermercados, este codiciado preparado para pancakes solo está disponible en sus tiendas de Portugal. Este anuncio ha causado tanto alivio como desilusión entre los consumidores españoles. Alivio porque al menos saben dónde encontrar el producto, y desilusión porque para muchos, un viaje a Portugal no es una opción viable, de modo que no nos queda otra que esperar a que la cadena de Juan Roig decida traer este preparado a sus tiendas en España.

¡Hola! 👋 Actualmente solo está disponible en Portugal 🇵🇹, no obstante, anotamos tu interés. ¡Saludos! — Mercadona (@Mercadona) May 22, 2024

De hecho, la respuesta que da Mercadona a la persona que les ha preguntado directamente por el preparado para pancakes de la gama + Proteínas comenta ese «anotamos tu interés», de modo que viendo que el supermercado toma nota de lo que está generando este producto de su stock portugués, quién sabe si decide incorporarlo al de España antes de que llegue el verano.

El fenómeno en redes sociales de los pancakes con proteínas de Mercadona

Y es que como decimos, estamos hablando de un producto cuya fama está creciendo como la espuma, gracias a que se trata de toda una novedad de la gama + Proteínas y que es una de las que mejor acogida ha tenido entre los «Jefes» de Mercadona, debido a que cuenta con productos cuya cantidad de proteínas es más que destacable.

Y en el caso de este preparado para pancakes, podemos encontrarnos con varios vídeos que los muestran y explican cómo son. Uno de los más compartidos es el de la cuenta @transformatelavida, que ha destacado los beneficios nutricionales del preparado para pancakes +Proteínas, diciendo que lleva ingredientes que lo convierten en una buena opción para el desayuno siempre y cuando lo acompañes con otros alimentos saludables. Este tipo de contenido no solo aumenta la demanda, sino que también educa a los consumidores sobre opciones más saludables, lo que puede tener un impacto positivo a largo plazo en los hábitos alimenticios.

View this post on Instagram A post shared by TRANSFÓRMATE LA VIDA – Entrenamiento y Nutrición (@transformatelavida)

La alternativa que podemos encontrar también en Mercadona

Para aquellos que no pueden esperar a que el preparado para pancakes llegue a España, existen alternativas disponibles en los supermercados y en concreto tenemos una que se encuentra en Mercadona. Se trata del preparado en polvo para crepes de la marca Hacendado y que es una opción que ha sido mencionada como la más similar, aunque no es exactamente lo mismo. Este producto, aunque bien recibido, no ha alcanzado el mismo nivel de viralidad y entusiasmo que los pancakes de proteína.

Además, muchos usuarios han comenzado a buscar y compartir recetas caseras para replicar el producto viral, utilizando ingredientes accesibles y saludables. Este enfoque no sólo mitiga la frustración de no encontrar el producto, sino que también fomenta la creatividad y el autosuficiencia en la cocina.

El caso del preparado para pancakes de Mercadona es un ejemplo fascinante de cómo la viralidad puede impactar el comercio minorista. Mientras los consumidores esperan ansiosamente la expansión de este producto a las tiendas españolas, Mercadona tiene un producto que es similar aunque evidentemente, no es lo mismo, de modo que como ya hemos mencionado, no nos va a quedar otras que esperar a que este supermercado se decida y traiga de una vez por todas el Preparado para Pancakes + Proteínas a sus tiendas españolas y además, seguiremos atentos a las novedades de Mercadona, esperando descubrir el próximo producto viral.