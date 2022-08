La producción de vino se reducirá un 40% este año por la falta de agua y las altas temperaturas

Las altas temperaturas de las últimas semanas y la falta de agua ha provocado que la vendimia de este año se adelante. Un mal síntoma porque el tamaño de la uva es menor en comparación con la campaña anterior, lo que provocará un desplome de la producción de vino de entre el 20% y el 40%. Una situación que podría provocan un aumento de los precios ante la disminución de la oferta en el mercado.

Así lo han explicado fuentes del sector en conversaciones con este diario «en la gran mayoría de los casos, se prevé una considerable reducción de la producción». «Esto se debe a que el mayor porcentaje de viñas en la Ribera del Duero es en secano y es precisamente por este motivo que se registrará una reducción de la producción de aproximadamente entre un 20% y un 40% dependiendo de la zona»

«La sequía de este año es un punto de inflexión para las bodegas. A lo que hay que sumar el aumento de la temperatura global registrado en los últimos años. Es claramente un desafío para las bodegas y la situación en España es especialmente vulnerable», añaden las citadas fuentes. Además, destacan que para esta campaña las previsiones climatológicas tampoco son positivas y es que en las próximas semanas seguirá haciendo calor y no hay previsión de lluvia.

Un contexto que podría provocar que el porcentaje de caída de la producción «pueda ser aún mayor si la situación meteorológica no mejora». No obstante, aseguran que este adelanto de la vendimia no afectará en los trabajos en las bodegas, ya que se analiza constantemente la situación en el campo para que esto no afecte al ritmo de producción.

«Con esta subida térmica y la ausencia de lluvias, se aceleran las etapas del ciclo de la vid obligando a adelantar las vendimias. En nuestro caso, se adelantará 8 días respecto a las previsiones iniciales y va en consonancia con el histórico de vendimias que cada vez se vendimia antes», calculan.

La vendimia más temprana

«Esta vendimia es la más temprana de la historia por la pertinaz sequía y el encadenamiento de las olas de calor que han marcado en el termómetro temperaturas máximas y mínimas muy altas desde el final de la primavera y el inicio del verano hasta la fecha», ha explicado en una nota el Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

Por otro lado, la escasez de agua ha provocado que la uva «presente un buen estado porque apenas se ha visto afectada por condiciones atmosféricas que puedan desencadenar una enfermedad».

«Nos estamos viendo obligados a adelantar la vendimia. Gracias al saber hacer de las bodegas y viticultores se recoge la uva en su momento óptimo y en un estado óptimo para la elaboración de una gran añada de vinos», afirma el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios.