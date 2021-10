Pese a que desde el pasado mes de junio ya no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios exteriores -siempre y cuando se mantenga una distancia aproximada de dos metros-, aún hay que seguir llevando este complemento en interiores. Además, todavía no hay previsiones sobre hasta cuando habrá que seguir usándolas. No obstante, se prevé que la producción de mascarillas en España continuará siendo elevada durante el ejercicio 2022 e incluso aumentará un 10%.

Así lo aseguran los fabricantes españoles de productos de protección sanitaria, bajo la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPIs (OESP), quienes destacan la importancia de mantener los estándares de calidad a través de los procesos de homologación y la normativa que establece la licencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps).

Pese a llevar más de un año y medio conviviendo con la pandemia, aún sigue habiendo muchas incógnitas y disparidad de opiniones en cuanto al uso obligatorio o no de mascarillas para el próximo año. En el contexto, desde OESP vaticinan la continuidad de uso de este producto en diferentes ámbitos de la sociedad durante el 2022 como medida de protección y seguridad ante el Covid-19 y otras enfermedades de transmisión vía aérea.

Jorge Lázaro, vicepresidente de la asociación, afirma que “el uso de las mascarillas seguirá siendo indispensable en muchas situaciones, como en espacios cerrados, para garantizar la seguridad. Eliminar el uso completo de las mascarillas podría suponer un riesgo fuerte, ya que no todas las personas cuentan con la pauta completa de vacunación”.

Capacidad de producción

Las 17 empresas asociadas a OESP cuentan con una capacidad de producción de más de 160 millones de mascarillas al mes, lo que permite asegurar un abastecimiento a nivel nacional suficiente de estos productos. Con ello, prevén aumentar la producción en un 10% durante 2022 y exportar un 30% más de productos sanitarios.

Al respecto, Lázaro comenta: “Estamos viendo que el ritmo de ventas de mascarillas se ha mantenido constante tras la eliminación de la obligación de uso en espacios abiertos”. Sobre el próximo año, apunta que “por estas evidencias, confiamos en que la demanda y utilización de mascarillas se mantenga alta durante el próximo año, tal y como ha ocurrido hasta ahora, sobre todo en sectores que requieren de su uso por norma, como ocurre con los colegios y oficinas”.

Prevención de otras enfermedades

A pesar de la importancia que tiene la mascarilla para prevenir y proteger ante contagios por la Covid-19, no es el único virus al que hace frente. Desde que se estableció de forma legal la obligación de su uso el pasado año, otras patologías como la gripe también han disminuido su índice de contagio. De hecho, según los datos del Boletín Epidemiológico, la gripe pasó de superar los 284 casos por 100.000 habitantes en la sexta semana de 2020 a solo 0,7 en el mismo periodo de 2021.

Para concluir, desde OESP destacan la importancia de contar con mascarillas que estén correctamente homologadas, tal y como requieren las normativas vigentes.