Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados el PP ha recriminado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en cualquier país de Europa el ministro de Economía hubiera presentado su dimisión tras la revisión a la baja de un organismo como el Instituto Nacional de Estadística (INE), que redujo el crecimiento de la economía española hasta el 1,1% en el segundo trimestre del año. Ella, por su parte, ha defendido la «prudencia».

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que «nunca» en la historia se había llevado a cabo por parte del INE una corrección de esta magnitud. «O no se entera o no quiere que nos enteremos los españoles. Pero en cualquier país de Europa, el ministro de Economía hubiera dimitido», ha asegurado.

Lo ha hecho en referencia a la revisión que el organismo estadístico realizó el pasado jueves, en la que redujo el crecimiento de la economía española hasta el 1,1% en el segundo trimestre del año, un incremento del producto interior bruto (PIB) 1,7 puntos inferior al dato adelantado por el INE a finales de julio, cuando avanzó un aumento d del 2,8% para el periodo abril-junio, afectado por la tercera ola del Covid.

Además, Gamarra le ha recriminado que, con su gestión, España se ha situado a la cola de la recuperación y ha acusado a la vicepresidenta de «manipulación» y de estar a la altura del socialista Pedro Solbes, el «peor ministro de Economía de la historia».

En su intervención, Calviño ha explicado que a lo largo de estos años se han observado muchas revisiones al alza y a la baja de los distintos organismos. «También llevo tres años escuchando sus llamadas a mi dimisión haya o no revisiones, haya o no una pandemia o sea cual sea la situación económica», le ha reprochado. Asimismo, ha recordado que el INE no depende del Gobierno, sino que es una organización independiente. «Sé que ustedes no tienen ningún respeto por las instituciones constitucionales, pero aún así tenga usted cuidado con lo que dice en este hemiciclo», ha instado a la portavoz popular.

La ministra ha puesto de relieve la dificultad estadística en particular en esta situación de pandemia. En este sentido, ha valorado que el presidente del INE le haya transmitido su intención de crear un grupo de trabajo técnico con otras instituciones para analizar el mensaje y el encaje de los indicadores extraordinarios utilizados durante la pandemia, con el objetivo de mejorar las metodologías y la capacidad colectiva de prever qué es lo que va a suceder con la economía.