El Partido Popular (PP) ha confirmado que no apoyará el decreto de aranceles impulsado por el Gobierno y ha decidido suspender las conversaciones hasta que el Ejecutivo formalice avances concretos en las propuestas planteadas por la formación. “La postura del Ejecutivo sigue estática”, han lamentado desde el PP, dejando claro que, mientras no haya un cambio sustancial en la actitud del Gobierno, no retomarán el diálogo.

Desde la dirección popular insisten en que han sido empujados fuera del proceso negociador. “En cualquier caso, es el Gobierno el que nos expulsa”, afirman, en un tono crítico que evidencia el creciente distanciamiento entre ambas partes. El PP pide al Ejecutivo que, si decide modificar su posición, lo comunique de forma clara para poder valorar una eventual reanudación de los contactos puesto que las medidas para paliar la posible entrada en vigor de los aranceles son necesarias.

Las propuestas del PP

Tras compartir distintos puntos de vista con los consejeros de las autonomías en las que gobierna el PP, también con una treintena de asociaciones y organizaciones que se han visto afectadas por la política arancelaria, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lanzó cuatro propuestas en el ámbito comunitario y seis en el ámbito nacional.

Según Feijóo, responder a la política arancelaria requiere «inteligencia» y «diplomacia». En este sentido, recordó la necesidad de articular un marco temporal de ayudas en el ámbito de la UE, eliminar las trabas burocráticas (entre las que se encuentra la petición por parte del PP de activar el paquete Ómnibus), y aprobar los acuerdos comerciales con otros países fuera del entorno como India, Corea del Sur o Singapur.

Más allá de estas propuestas, desde el área de economía del PP que lidera Juan Bravo insisten en el diálogo entre el Gobierno central con las comunidades autónomas y establecer un plan coordinado entre las mismas, aunque son conscientes de que, «si el Gobierno no da su brazo a torcer ni aprueba ninguna de las propuestas» de los populares, se les está «expulsando de la negociación», en la que «sólo quieren el voto, pero no ceden en nada».

El presidente del PP ya manifestó, además, las dudas que existen sobre la «posibilidad real de que los fondos reasignados de los Next Generation vayan a llegar a los sectores afectados». También se ofrecieron tras la DANA, pero tuvieron un escaso éxito por las condiciones exigidas.