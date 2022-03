Los postres son imprescindibles en cualquier gastronomía y en cualquier casa, sin duda una de las partes favoritas de la comida ya que suele ser algo dulce que siempre gusta. Hoy te mostramos un postre de Lidl que es el favorito de los españoles y que está arrasando en ventas gracias a su calidad y a su increíble precio.

Lidl se saca de la manga de vez en cuando productos y artículos que triunfan entre su clientela, especialmente cuando además de ser buenísimos llevan un descuento que los hace aún más atractivos. La cadena alemana sabe lo que le gusta al público, algo que queda perfectamente demostrado al ver sus datos de ventas y que es es la segunda cadena de supermercados con mejores cifras en España tras Mercadona.

La tarta de queso de Lidl que te flipará

Se trata de la Tarta de queso, una tarta muy especial que no sólo es el postre típico favorito de los españoles sino que en esta ocasión está elaborada con huevos de gallinas camperas, lo que le da un sabor y una textura mucho más especial. Su precio, un chollazo, ya que tiene un 24% de descuento que lo deja en tan sólo 0,75€.

Esta fantástica tarta de queso de Lidl no tiene gluten y pesa 180 g., un tamaño ideal para darse un capricho en familia y disfrutar de un postre increíble por muy poco dinero. La tarta es esponjosa, con un sabor claramente identificable como este postre, no como en otras ocasiones que realmente no parece que sea el postre que se dice que es.

¿Cuál es el origen de la tarta de queso?

El origen de la tarta de queso se dice que está en Grecia, sobre el año 776 a.C., y los escritos de la época dicen que la comían los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Otras teorías dicen que no se dio hasta que se descubrió el propio queso cuando un pastor de Asia Menor vio su leche de cabra transformarse en una pasta tras un largo viaje por el desierto.

Lo cierto es que no fue hasta la Edad Media cuando esta tarta se empezó a elaborar con frecuencia en diferentes lugares, primero en toda Europa, y después quienes emigraban la llevaron a América, especialmente a Estados Unidos.

Sea cual sea su origen, hace ya muchos años que la tarta de queso es uno de los postres favoritos de los españoles, tanto en las cifras de los más vendidos como las de los postres que se preparan en casa. Y no cabe duda de que esta tarta de queso de Lidl bien merece la pena.