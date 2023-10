¿Es posible que estés perdiendo días de vacaciones por estar de baja? No dejes que te timen

Cuando un trabajador está incapacitado para trabajar por un accidente o una enfermedad, puede solicitar la prestación por incapacidad temporal, lo que se conoce como baja laboral. Una situación que genera muchas dudas entre los trabajadores, algunas de ella relacionadas con la vacaciones. Y es que hay quienes se preguntan si pierden días de vacaciones por estar de baja.

Baja laboral y vacaciones

En realidad, no. Los trabajadores no pierden lo días de vacaciones que tengan acumulados por estar de baja. Pero no solo eso, sino que siguen generando vacaciones mientras cobran la prestación de incapacidad temporal. Es decir, continúan acumulando 2,5 días de vacaciones por mes «trabajado», de la misma manera que si estuvieran desempeñando su actividad laboral habitual.

Por lo tanto, una vez finalizado el periodo de incapacidad temporal, el trabajador puede pedir los días de vacaciones pendientes. Cabe recordar que las vacaciones son un derecho irrenunciable de los trabajadores, y en ningún caso se pueden sustituir por una compensación económica excepto en alguna de estas situaciones: se reconoce una incapacidad permanente, se produce un despido o se acaba el contrato.

En definitiva, siempre que un trabajador tenga días de vacaciones pendientes, aunque acabe de reincorporarse al trabajo tras estar de baja, puede solicitarlos. Solo existe un requisito para no perder eso días: tal y como establece el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que no hayan transcurrido más de 18 años desde el año correspondiente.

¿Y qué ocurre si la baja se produce estando de vacaciones? En este caso, tampoco se pierden los días. El médico daría la incapacidad temporal y las vacaciones quedarían suspendidas durante el tiempo que el trabajador esté de baja. Una vez reciba el alta médica, podría solicitar los días generados pero no disfrutados, tal y como recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Y un trabajador puede irse de vacaciones mientras está de baja laboral? De acuerdo con el ordenamiento jurídico en España, puede desplazarse a otro lugar durante el periodo de incapacidad temporal, siempre y cuando actúe responsablemente y no realice ninguna actividad que comprometa el proceso de recuperación. De lo contrario, la Seguridad Social podría suspender la prestación.

A efectos prácticos se trataría de un fraude de ley que incluso justificaría el despido procedente del trabajador, que no tendría derecho a cobrar indemnización. Sin embargo, si se cumplen las recomendaciones dadas por el médico, no debería haber ningún problema.