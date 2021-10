El dato del PIB del tercer trimestre del año publicado este viernes por el INE ha confirmado lo que ya todos los organismos nacionales e internacionales han puesto en sus previsiones sobre la economía española: la estimación del Gobierno de Pedro Sánchez de que el PIB nacional crezca en el conjunto de 2021 un 6,5% es imposible de alcanzar. Es una previsión fake. De acuerdo con la opinión de varios economistas, el PIB tendría que crecer en el cuarto trimestre más de un 5% para alcanzar esa cifra. Nunca en la historia ha pasado hasta ahora.

Elvira Rodríguez, diputada del PP y ex secretaria de Estado de Presupuestos, asegura que para alcanzar el 6,5% en el conjunto de 2021 habría que crecer «casi un 6%» en el cuarto trimestre, lo que es prácticamente imposible. Según los registros del INE, nunca se ha crecido a esa cifra en un cuarto trimestre ni cuando la economía no tenía los problemas que existen actualmente.

«Conseguir el 6,5% es absolutamente imposible. El consumo marca bajada, la inflación no ayuda nada y se debería conseguir casi un 6% en el cuarto trimestre» para alcanzar esa cifra, explica Rodríguez. En efecto, el consumo interno, que ha sido el motor en otros trimestres, ha vuelto en este tercero a tasas negativas (-0,5%).

«No hay muchas dudas. No se va a llegar a esa cifra y punto», zanja Daniel Lacalle, economista. Y José Ramón Pin, catedrático del IESE, corrobora esa opinión: «Es imposible, habría que crecer a un ritmo superior al 4% para llegar a esa cifra en el cuarto trimestre, más que en los otros nueve meses juntos». «En mi opinión los organismos que han revisada a la baja la previsión para este año incluso se han quedado cortos, han sido muy generosos con el Gobierno», señala Pin.

Incluso, que el PIB haya crecido sólo un 2% sobre el trimestre anterior implica que será muy difícil llegar al 5% que han estimado algunos organismos o bancos. La CEOE estima que para llegar a crecer ese 5%, un punto y medio menos que la previsión del Ejecutivo, la economía española tendría que mejorar en el cuarto trimestre un 3,5%, «por encima del segundo y tercer trimestres juntos», dice la patronal en una nota.

Luz, inflación, chips…

La opinión es unánime. Porque en el cuarto trimestre de este año seguirán presentes los problemas que han ralentizado la recuperación en el tercero. El precio de la electricidad -y de los carburantes- seguirá alto, afectando a la inflación y al consumo de los hogares porque los salarios no crecen a igual ritmo y los ciudadanos optan por ahorrar.

Además, con el precio de la electricidad alta la industria para y frena la producción. La siderurgia, por ejemplo. Y uno de los pilares de la economía nacional, el sector del automóvil, está sufriendo ya la crisis de los chips y de la falta de suministros que les obliga a parar la producción.

La consecuencia es que no sólo la estimación de este año no se va a cumplir, sino que los Presupuestos de 2022 nacen viciados. «¿Dónde queda la credibilidad española? Han presentado unas cuentas que no se entienden. Me parece que están en una postura incomprensible. Es pan para hoy y hambre para mañana», ha dicho Elvira Rodríguez a la agencia EP.

«Es que no son unos presupuestos para ser cumplidos, sino para ser aprobados. Hay mucha diferencia. Están hechos para ser aprobados y que puedan durar para 2023 con sólo prorrogarlos si no tiene apoyos en el Congreso. Pero cumplirse no se van a cumplir», señala el catedrático José Ramón Pin.