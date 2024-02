Los pescadores protestan con los agricultores en Madrid y reparten 1.000 bocadillos de calamares

Agricultores y ganaderos han sido convocados por las organizaciones profesionales agrarias Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) para protestar hoy en Madrid. Una manifestación en la que, con motivo de la unión de los pescadores a las protestas, se repartirán unos 1.000 bocadillos de calamares entre los asistentes.

Esta manifestación coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, y destaca por la presencia del sector pesquero nacional, que apoyará a todos los agricultores. La protesta se iniciará a las 11:00 horas desde el Ministerio de Agricultura para discurrir por el Paseo del Prado, Recoletos y Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. La protesta está autorizada hasta las 15:00 horas.

Además, con la incorporación del sector pesquero a la manifestación, se van a repartir más de 1.000 bocadillos de calamares durante el recorrido. Los pescadores protestan bajo el lema «Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España».

Este reparto de bocadillos simboliza algo más que el apoyo de los pescadores a los agricultores, ya que hace referencia a una fusión entre ambos sectores primarios con unos de los productos gastronómicos más castizos de la capital.

Con la participación de los pescadores se está reforzando el respaldo al sector agrario con el que comparten reivindicaciones comunes como la «obsesión medioambientalista» de la CE (Constitución Española) a la hora de legislar, la complejidad administrativa o la competencia desleal de terceros países, y abren su perfil propio de problemas que han de resolverse como la bajada del consumo de pescado o la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para su incentivación.

Planas pide medidas de flexibilidad

Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defiende el lograr en Bruselas unas medidas para simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las cláusulas espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos.

Planas también ha señalado estos días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen «apoyando» la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión de este lunes.

De esta forma, España defenderá la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería «formular algunos ajustes», así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales, donde Planas recuerda que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, así como las cláusulas espejo.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el «mensaje fuerte» de los agricultores y ganaderos de todos los países. «Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania», ha recordado el ministro.

La segunda gran manifestación

Esta es la segunda gran manifestación de agricultores que hay en la capital, siendo la primera el pasado 21 de febrero en la Puerta de Alcalá. En aquella protesta, Planas destacó que el Gobierno confiaba en que la tractorada del miércoles pasado, se produjera de «forma pacífica y sin ningún tipo de violencia, ni incidentes», algo que no sucedió, ya que la Policía Nacional comenzó a cargar en contra de los manifestantes.