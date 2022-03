Si tienes ganas de un pequeño cambio en la decoración de tu hogar, nada como dejarte seducir por las nuevas propuestas de una de las mejores firmas al respecto en esta nueva temporada de primavera. Entre todas ellas destaca además un perchero que está arrasando porque es el más versátil de todos. ¿Quieres conocerlo? Lo tienes en Zara Home y nosotros te ofrecemos a continuación todos los detalles.

El mejor perchero de Zara Home

Aunque tengas una casa pequeña, o la entrada de esta sea de menos de un metro cuadrado, eso no quiere decir que no puedas contar con todo aquello que es necesario no sólo para decorar, sino también para que tu hogar esté siempre ordenado y recogido. En este sentido, tener un perchero es una gran solución y más si te decantas por el modelo más vendido de Zara Home.

El perchero que veis en la imagen es el más versátil de todos en Zara Home. Perfecto para casas grandes, pero también para las más pequeñas, es un perchero o colgador de 4 puntas que destaca por lo sencillo de su diseño pero porque además nos va a servir para colgar todas las chaquetas de la familia o en el caso de que vivamos solos lo podemos usar también para colgar gorros y el paraguas, o incluso para dejar la correa del perro y tenerla siempre a mano.

Con una longitud de 12 centímetros, y hecho de hierro, se trata de un perchero muy elegante gracias a su color negro, pero también a que la punta de cada percha es dorada. Colocarlo en la entrada de casa será funcional, pero además será una maravillosa carta de presentación para tus invitados, que se encontrarán con un elemento que desprende estilo.

El perchero cuenta además con dos orificios, uno en cada extremo, de modo que podamos fijarlo perfectamente a la pared. De hecho incluye dos tornillos también de color negro, de modo que será cuestión de colocarlo a la altura de la pared en la que lo queramos colgar, marcar con un lápiz los orificios (procurando utilizar además un nivel) y después hacer uso del taladro para agujerear la pared, colocar un taco y después, colgar nuestro perchero. El estilo de la entrada de casa cambiará al instante.

El precio de este bonito perchero de Zara Home (cuyo origen es la India) es de 29,99 euros, de modo que si te gusta no tardes en ir a por él antes de que se acabe agotando.