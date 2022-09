Arranca el mes de septiembre y eso significa que volvamos a la rutina con los niños regresando a la escuela y nosotros al trabajo. Para evitar la tristeza de volver a lo de siempre y de hecho, para poder lucir algo nuevo cuando vayamos a trabajar, nada como hacernos un regalo o comenzar a pensar en todos los que vamos a tener que hacer en apenas tres meses. Por este motivo, nada como fijarnos entre los mejores productos de Tous que tienen rebaja y en concreto, seguro que no vas a querer dejar escapar los pendientes de plata más baratos del outlet de Tous.

Los pendientes más baratos de Tous

Tous es una de las firmas imprescindibles cuando se trata de encontrar artículos de joyería y complementos de calidad, a precios relativamente ajustados. Por ello si quieres aprovechar realmente tu compra en Tous, nada como hacerte ahora con los pendientes más baratos de sus tiendas (también online) y que te van a servir para una vuelta a la rutina por todo lo alto.

Se trata del modelo de pendiente de plata Stick que cuenta con un diseño delicado, formado por una bonita perla cultivada en agua dulce y colgante y cierre en plata de primera ley. Unos pendientes que son pura sofisticación y que te van a resultar perfectos para todo tipo de ocasiones.

De este modo, los puedes usar tanto para el día a día o de hecho para ir a trabajar, o también te los puedes poner para asistir a un evento o a una cita importante. Imagina tu cabello recogido y estos pendientes en tus orejas. Su delicadeza y elegancia combinada con un bonito vestido, te hará conseguir un «look» de diez.

El cuidado de esta joya es sencillo. Tous aconseja guardar los pendientes en su caja original cuando no los usemos y de este modo podremos evitar que se nos rayen o que notes que las perlas se rompan. Y aunque no perderán el brillo, es mejor evitar el contacto con líquidos, productos químicos o cosméticos, así como los cambios de temperatura extremos y golpes. De este modo podrás decir que has hecho una buena inversión ya que estos pendientes te durarán muchos años.

¿Qué dices? Son quizás de los pendientes más bonitos de la temporada y además de su increíble diseño, cuentan con un descuento del 33% actualmente dado que se encuentran en la sección outlet de Tous, de modo que pueden ser vuestros por tan sólo 50 euros.