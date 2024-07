Durante la temporada de verano muchas personas se ven tentadas a solicitar un préstamo para financiar sus viajes soñados y las vacaciones. Sin embargo, el encanto de unas vacaciones inolvidables puede convertirse de forma inesperada en una fuente de preocupación cuando llega el momento de afrontar la deuda. Si te encuentras en esta situación porque solicitaste, por ejemplo, un préstamo de 2.000 euros para sufragar tus vacaciones y este se suma a otros créditos rápidos que aún no has devuelto, no te desesperes. En este artículo te mostramos cómo resolver tu insolvencia gracias a una legislación poco conocida.

La llamada Ley de Segunda Oportunidad ha sido una tabla de salvación para muchos ciudadanos que, como tú, han enfrentado dificultades económicas tras solicitar un préstamo para vacaciones y darse cuenta a posteriori que no son capaces de devolverlo. Asoban Abogados, un despacho madrileño con presencia en toda España que está especializado en Derecho Bancario, ya ha ayudado a cientos de ciudadanos de toda condición económica a reestructurar sus deudas y obtener una nueva oportunidad financiera.

Incremento de solicitudes de préstamos

Con el buen tiempo, las personas tienden a desatender sus finanzas personales y deciden, a pesar de tener deudas acumuladas, pedir un nuevo préstamo para poder irse de vacaciones. Las estadísticas oficiales muestran un aumento significativo en la solicitud de préstamos durante los meses de verano, especialmente entre los ciudadanos de clase media, es decir; el grueso de la población española.

Así, según datos recientes de Holtestur, las solicitudes de préstamos personales para vacaciones se han incrementado en un 200% entre 2021 y 2023. Este aumento refleja la creciente tendencia de los españoles a financiar sus viajes mediante créditos, con un importe medio solicitado que supera los 6.000 euros. Teniendo en cuenta que el salario anual medio en España es de casi 27.000 euros, significa que los ciudadanos destinan un 22%, es decir, casi una cuarta parte de lo que ganan al año, para financiar sus vacaciones. Un porcentaje que explica por qué uno de cada tres españoles ha reducido sus ahorros en el último año.

Qué es la ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal diseñada para ayudar a personas físicas, sean particulares o autónomos, a liberarse de sus deudas cuando estas son insostenibles. Esta ley permite renegociar, reestructurar o incluso cancelar parte de las deudas, ofreciendo así una nueva oportunidad financiera.

En todo caso, hay que cumplir los siguientes requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:

Ser autónomo o particular.

No tener antecedentes penales por delitos económicos en los últimos diez años.

Tener más de un acreedor.

Demostrar haber actuado de buena fe: que se ha intentado pagar la deuda en la medida de lo posible.

Colaborar con la Administración Concursal y el Juez del concurso.

No haber recibido sanciones muy graves por la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Como explica Asoban Abogados, «el proceso comienza con la solicitud de un acuerdo extrajudicial de pagos. Si este acuerdo no es viable, se pasa a la fase judicial, donde un juez puede exonerar parcialmente las deudas tras evaluar la situación financiera del deudor». Se trata de un procedimiento que «ha permitido a muchas personas salir del atolladero financiero y empezar de nuevo sin el peso aplastante de las deudas pasadas” puesto que “se evita la acumulación de intereses y recargos que pueden hacer la deuda aún más insostenible».

Consejos para el sobreendeudamiento

Es importante aprender de esta experiencia para evitar futuros problemas financieros. Expertos fiscalistas listan los consejos básicos para evitar entrar en la espiral de sobreendeudamiento:

Planifica tus gastos: antes de solicitar un préstamo, asegúrate de que puedes afrontarlo.

Ahorra para imprevistos: tener un fondo de emergencia puede evitar la necesidad de recurrir a créditos.

Infórmate bien: consulta con profesionales antes de tomar decisiones financieras importantes como pedir un préstamo más si ya tienes varios concedidos o embargar en la aventura de una hipoteca para adquirir una vivienda.

Si al igual que muchos ciudadanos, pediste un préstamo de 2.000 euros para tus vacaciones y ahora no puedes pagarlo, la Ley de Segunda Oportunidad podría ser la solución que necesitas. Con la ayuda de despachos especializados como Asoban Abogados, puedes reorganizar tus finanzas y liberarte del peso de las deudas. No dudes en buscar el apoyo legal necesario y dar el primer paso hacia una nueva oportunidad financiera.