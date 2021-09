La revisión al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece ser un hecho. Este lunes, Yolanda Díaz se reunirá con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el importe de esta subida, aunque, en palabras de la titular de Trabajo «la decisión está tomada». La falta de apoyo por parte de la patronal, así como de las distintas asociaciones e incluso del Banco de España no es infundada: la subida del SMI tuvo un fuerte impacto en el empleo en 2019, recortando hasta 180.000 puestos de trabajo.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) justifica su oposición en la mala situación que siguen atravesando a día de hoy muchas empresas. Cabe recordar que la crisis del Covid-19 obligó a más de 90.000 empresas a echar el cierre de manera definitiva y que, en estos momentos, las restricciones que continúan vigentes siguen sin permitir el desarrollo completo de su actividad.

«Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios», señala Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al tiempo que ha recalcado que el salario mínimo no afecta a las empresas del Ibex ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

Por su parte, asociaciones de autónomos también se posicionan en contra de esta subida. Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos (ATA), defiende que «subir el SMI ahora mismo puede poner en peligro la recuperación del empleo. Familias y pensionistas que tienen trabajadores del hogar o cuidadores en sus casas también se van a ver muy afectados y muchos no podrían hacer frente a nuevas subidas.

Y es que, la subida del SMI esta vinculada a una subida de las cuotas de los autónomos -que pasarán de pagar el 30,3% actual a un 30,6%-. Este incremento ya se puso en practica el pasado mes de enero, pero, tras la protesta del colectivo, esta medida quedo paraliza, vinculando su reactivación a la subida del SMI que se ha ido postergando hasta el mes de septiembre.

Por su parte, del estudio del Banco de España sobre el impacto de la subida del SMI en el empleo en el 2019 se extrae que este incremento ocasionó una pérdida de empleo neta de entre 6 y 11 puntos. De esta forma, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019 la ralentización de entre el 0,6% y el 1,1% se traduce en la no creación de hasta 180.000 empleos.

Otra de las cuestiones que puede extraerse del análisis del organismo supervisor es que la pérdida de empleo se refleja en dos canales diferentes: por un lado, podría ser que los trabajadores con menor salario perdieran el trabajo con mayor probabilidad a lo habitual tras la subida del SMI, y por otro lado, y aunque no haya cambios en los despidos, cree que la creación de empleo a esos niveles salariales se podría haber visto reducida sin haber sido compensada con nuevos puestos de trabajo a salarios algo superiores.

Una subida cinco veces mayor que en Francia o Alemania

En Europa la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha sido mucho más reducida que en España. Mientras que en países como Alemania o Francia en cuatro años sólo se ha incrementado en cinco puntos porcentuales, en nuestro país se ha disparado más de un 25%. Si bien es cierto que la subida del salario es una buena noticia los distintos agentes sociales abogan que en el caso de España hay otras prioridades.

«Es evidente que las decisiones de subida del SMI deben reposar en un estudio detallado de muchas otras consideraciones», según señalaba el Banco de España. El supervisor aseguraba que «dada la compleja naturaleza poliédrica», la decisión de subir, o no, el SMI no puede circunscribirse al impacto de este instrumento en un sólo factor. Y es que España no sólo lidera la lista de países que más han subido el Salario Mínimo Interprofesional, también esta a la cabeza de los estados miembro con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea.

Para el Banco de España, a la hora de tomar una decisión de subida del SMI, se debería ponderar adecuadamente los resultados potencialmente positivos y negativos en las diferentes dimensiones y las consecuencias favorables y desfavorables para los diferentes colectivos. Así, dice que, por ejemplo, en el caso de haber agentes beneficiados y perjudicados por una medida de este tipo (la subida, o no, del SMI), «sería conveniente analizar la importancia de los cambios en la renta de los diferentes colectivos, así como el impacto de estos cambios en variables agregadas relevantes, como el consumo, la inversión y el ahorro».