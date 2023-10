Mercadona se ha convertido no solo en el supermercado número uno debido a sus productos de alimentación, sino que además su sección de cosmética y belleza le sitúa entre los supermercados más queridos por los clientes. Parte responsable son sus perfumes y aunque siempre se habla más de las fragancias femeninas, lo cierto es que tienen grandes colonias para hombre entre las que destaca una ahora que no te vas a poder creer. Una colonia que parece un perfume de lujo pero cuesta 11 euros y es de Mercadona.

Parece un perfume de lujo pero cuesta 11 euros y es de Mercadona

¿Te gustaría oler a un hombre sofisticado, elegante y seductor sin gastar una fortuna? Entonces, quizás te interese el nuevo eau de parfum para hombre que ha lanzado Mercadona bajo su marca Borealia. Se llama Shine y tiene un aroma que recuerda a los perfumes de alta gama, pero con un precio muy asequible: solo 11 euros el frasco de 100 ml.

Shine es una fragancia que combina notas cítricas, florales y amaderadas, creando un equilibrio perfecto entre frescura y calidez. Según la descripción del producto, Shine tiene notas de bergamota y pimienta rosa, junto a notas de cedro, cachemira y pino. El resultado es un perfume intenso, duradero y masculino, ideal para cualquier ocasión.

Un perfume que además cuenta con un aroma que recuerda como decimos, a otros de alta perfumería. En concreto, parece inspirado en las fragancias de Bleu de Chanel y Sauvage de Dior, que son dos perfumes muy populares y prestigiosos. Estos perfumes tienen notas cítricas, amaderadas y especiadas, que crean un aroma fresco, elegante y seductor. Sin embargo, Borealia Shine for Him tiene su propia personalidad y no es una copia exacta de estos perfumes aunque sí que de primeras, puede recordar bastante.

No lo dudes, y si te gustan los perfumes inspirados en las tendencias del mercado, pero a precios muy competitivos, quizás te interese probar Borealia Shine for Him. Es uno de los últimos lanzamientos de Borealia, la marca de perfumería de Mercadona que ofrece fragancias de calidad premium elaboradas con aceites esenciales de alta calidad

El diseño del frasco también es muy atractivo, con un color azul que evoca el cielo y un tapón plateado y metálico que transmite elegancia y sobriedad y que le da un toque distintivo y moderno. El frasco viene presentado en una caja gris con el nombre del perfume en letras plateadas, lo que le confiere un aspecto de lujo.

Si quieres probar Shine o cualquiera de los otros perfumes de Borealia, solo tienes que acercarte a tu tienda Mercadona más cercana o comprarlo online a través de su página web. No te pierdas esta oportunidad de oler bien sin gastar mucho. ¡Shine es el perfume que estabas buscando!.