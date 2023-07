Los clones de las colonias de Mercadona que te cambiarán la vida: la lista al completo

Si eres amante de los perfumes, pero no quieres gastar una fortuna en ellos, te traemos una buena noticia: en Mercadona puedes encontrar clones de algunas de las fragancias más famosas y populares del mercado, a un precio muy asequible y con una calidad sorprendente. Toma nota entonces, porque te ofrecemos ahora la lista al completo de los clones de las colonias de Mercadona que te cambiarán la vida.

Lista completa de los clones de las colonias de Mercadona

Ha sido la usuaria de TikTok @beautybel13, la que en un vídeo viral ha compartido la lista al completo de los clones de las colonias de Mercadona, revelando a qué perfume original se parecen.

Te ofrecemos ahora ese listado, con detalles de cada colonia, qué clon representan y también cuanto cuesta cada una de ellas.

Rose Nude

Una de las colonias más vendidas de Mercadona ya que gracias a su aroma fresco y dulce es igual a Chloé by Chloé. Su precio es de 9 euros.

Soplo

Soplo se convirtió en una colonia viral hace meses dado que a muchos les recordaba a una fragancia fresca que recuerda además a una colonia de bebé, pero en concreto, es un clon de la colonia Mujer de Emporio Armani que supera los 70 euros. En el caso de la colonia de Mercadona tiene un precio de 7 euros.

Elección

En este caso el clon es más que evidente, no solo en el aroma sino también en la botella. Recuerda muchísimo a Coco de Chanel y como esta, es un perfume intenso y romántico. Su precio en Mercadona es de 9 euros.

Ikiru

Ikiru es una fragancia floral y amaderada que desde que salió se compara siempre con L’Eau d’Issey de Issey Mikay ya que huele igual. Su precio en Mercadona es de 9 euros.

Blue Shine

En este caso se trata de un perfume fresco para hombre que es un auténtico clon de Voyage de Hermés. Un aroma refrescante que es perfecto para el verano y que tiene un precio de 11 euros.

Como Tú Amor

Imita el perfume y hasta el nombre, Como Tú Amor es una fragancia romántica con un intenso aroma dulce y floral que enamora. Está claro que es un clon de Amor, Amor de Cacharel, aunque mucho más barato. El precio en Mercadona es de 7 euros.

Como Tú Astucia

La versión de Como Tú Astucia es un clon de Euphoria de Calvin Klein y como se trata de un perfume afrutado en sus notas de salida y más amaderado en las de fondo. El precio en Mercadona es de 7 euros.

My Soul Supreme

My Soul Supreme es una intensa fragancia que mezcla un aroma cítrico con uno floral que recuerda a Narciso Rouge de Narciso Rodríguez. Su precio en Mercadona es de 11 euros.

Cosmic Shine

Cosmic Shine es también un perfume floral aunque con ligeros toques orientales. Recuerda mucho a BonBon de Viktor & Rolf pero su precio es de tan solo 11 euros.

My Soul

My Soul es un perfume del que se dice que es tan intenso y huele tan bien como Pure Poison de Dior, aunque si bien esta cuesta alrededor de los 100 euros, en este caso, la colonia de Mercadona tiene un precio de 12 euros.

My Soul Enchanted

My Soul Enchanted For Her es un perfume muy femenino y dulce que recuerda muchísimo al famoso Libre de Yves Saint Laurent. El precio en Mercadona es de 12 euros.

Verissime

Verissime es una novedad en Mercadona que arrasa gracias a su fragancia fresca y floral que recuerda mucho a Blanche de Byredo. El precio es de 11 euros.

Verissime Bright

Verissime Bright es el último de los perfumes que son famosos en Mercadona por ser un clon de un perfume de sobras conocido. En este caso es una fragancia con un aroma suave y ligeramente empolvado que recuerda White Tea de Elizabeth Arden. Su precio es de 11 euros.