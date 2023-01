Tres clones ‘low cost’ de la Dyson Airwrap que no pueden faltar en tu tocador

Si hay un utensilio de peluquería que se ha convertido en un must have durante las últimas semanas, es sin duda el Dyson Airwrap. Este multiestilizador sirve tanto para rizar, alisar y secar el cabello sin hacer uso de calor extremo, dando así a la melena un acabado de lo más brillante y natural, dejando atrás las planchas y tenacillas convencionales gracias al fenómeno aerodinámico con el que cuenta, bautizado como efecto Coanda, impulsado por un motor digital especial que utiliza el aire para atraer y envolver el cabello en el rizador o en la superficie del cepillo. Un invento que, teniendo en cuenta que la última moda es el cabello con capas, se ha convertido en un objeto de gran reclamo.

Pero lo cierto es que no todo es de color de rosa, y pese a que Dyson Airwrap promete ser la solución a todos los problemas de cabello rebelde, cuenta con un precio de nada más y nada menos que 579 euros, lo que indica que no es apto para todos los bolsillos. Aún así, se ha convertido en el regalo perfecto de Reyes Magos, razón por la que ya no está disponible en muchas conocidas tiendas.

Sea como fuere, lo que está claro es que son muchas las marcas que han optado por ponerse manos a la obra y dar luz verde a nuevas herramientas que se conviertan en tus grandes aliadas capilares de cara a los próximos meses, sin que eso suponga un enorme varapalo para el bolsillo. Este es el caso de Bellissima, que ha hecho público recientemente un pack que incluye hasta cinco accesorios para cabellos lisos y luminosos, ondas suaves o rizos marcados, sin necesidad de tener que comprar un aparato para cada acabado. El paquete completo está disponible en Amazon en color rosado y por un precio de 38,70 euros, estando rebajado en un 27%. Así que, si quieres lucir el pelo perfecto, corre antes de que se agote.

No obstante, cabe destacar que esta no es la única opción low cost con la que a día de hoy cuenta el mercado. Babyliss también ha hecho público su cepillo de aire con sensor digital, el cual cuenta con cuatro cabezales a los que se ajusta directamente la temperatura para moldear la melena al gusto de la persona que lo utilice. Un utensilio de lo más práctico que está disponible también en Amazon por 56,21 euros, prometiendo ser la solución a tus problemas capilares.

Por otro lado, Revlon también cuenta con su propio cepillo y secador moldeador, el cual asegura llegar a conseguir un resultado de peluquería en muy poco tiempo y evitando en un 50% la exposición del pelo al calor, a diferencia de otros aparatos eléctricos. Este multiestilizador está disponible en El Corte Inglés en color negro y rojo por tan solo 75 euros, habiéndose convertido en un fenómeno de ventas tanto por su precio como por sus increíbles resultados.