Parece de lujo: el sérum iluminador que acaba de llegar a Mercadona y ya es un éxito

Aunque los rayos de sol del verano nos hayan dejado una piel bronceada, seguramente querrás comenzar la nueva temporada, o la vuelta al trabajo con «buena cara» y sabiendo que tu piel está resplandeciente. Procurar llevar una buena dieta, que no falte el agua y dormir las horas adecuadas son las claves para lucir descansada y con buen aspecto, pero si buscas además algún tratamiento facial efectivo, nada como elegir las nuevas cápsulas de Mercadona. Un producto que parece de lujo pero que por sólo 7 euros son ya un «top» ventas en este supermercado.

Si quieres tener una piel iluminada y resplandeciente y que todos te digan lo bien que te han sentado estas vacaciones de verano, nada como elegir el producto de Mercadona del que todo el mundo habla. Que duda cabe que la sección de cosmética en la cadena de supermercados valenciana es una de las más destacadas y lo cierto es que es así gracias a productos como las nuevas cápsulas de vitamina C al 10% que consiguen que tu aspecto mejore en poco tiempo. La vitamina C es esencial para recuperar el brillo que le falta a nuestra piel, pero también sirve para la producción natural de colágeno de modo que todo el mundo desea probar este sérum en forma de cápsula que ya puedes comprar en Mercadona. Su precio es de 7 euros y de él te contamos todos los detalles a continuación.

El sérum iluminador de Mercadona que parece de lujo

El mundo de la cosmética está en constante evolución, y Mercadona lo sabe mejor que nadie. Una vez más, la cadena valenciana nos sorprende con un producto que parece sacado directamente de una tienda de cosmética de alta gama, pero a un precio más que asequible. Hablamos de las Cápsulas Vitamina C 10% Antiox Deliplus, que prometen revitalizar e iluminar la piel con un toque de lujo a tan solo 7,00 euros. Este sérum encapsulado ha llegado pisando fuerte y ya se ha ganado el título de favorito entre los «Jefes» de Mercadona. Pero, ¿qué tiene este producto que lo convierte en un éxito rotundo?

¿Qué son las Cápsulas Vitamina C 10% Antiox Deliplus?

Las Cápsulas Vitamina C 10% Antiox Deliplus de Mercadona son pequeñas dosis de tratamiento concentrado para el rostro, presentadas en cómodas cápsulas individuales. Cada caja contiene 30 cápsulas de 0,5 ml cada una, lo que asegura una dosis diaria perfecta para cuidar y mimar nuestra piel. La fórmula está pensada para ofrecer una doble acción: luminosidad inmediata y corrección de los signos de la edad.

La clave: vitamina C pura al 10% y vitamina E

El ingrediente estrella de estas cápsulas es la Vitamina C pura al 10%, conocida por ser uno de los antioxidantes más potentes que existen en el mundo de la cosmética. Esta vitamina no sólo es clave para iluminar la piel y devolverle ese brillo natural que todos buscamos, sino que también estimula la producción natural de colágeno. El colágeno, como sabemos, es fundamental para mantener la piel firme y elástica.

Además de la vitamina C, estas cápsulas también contienen Vitamina E, otro poderoso antioxidante que ayuda a proteger la piel de los radicales libres, es decir, aquellas moléculas dañinas que se generan como resultado de la exposición a factores externos como el sol y la contaminación. En conjunto, estos dos ingredientes actúan como un escudo protector contra el envejecimiento prematuro, mientras revitalizan y suavizan la piel.

Textura sedosa y doble acción

Una de las características que más destaca en estas cápsulas es su textura rica y sedosa. Al aplicarlo sobre la piel, se siente como una caricia suave, que se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos. Esto lo convierte en una excelente opción tanto para pieles secas como para pieles mixtas o grasas, ya que no obstruye los poros ni genera brillos indeseados.

Pero el poder de estas cápsulas no radica sólo en su capacidad para iluminar la piel. También ofrecen una notable acción antiedad, ayudando a corregir los signos visibles del paso del tiempo. Arrugas, líneas de expresión y manchas de sol son algunos de los problemas que estas cápsulas prometen atenuar con su uso continuado.

Al prevenir el fotoenvejecimiento, que es el daño causado por la exposición prolongada al sol, estas cápsulas se posicionan como un aliado esencial en cualquier rutina de cuidado facial. Esto es especialmente relevante en los tiempos que vivimos, donde la exposición a la contaminación y la radiación UV está en constante aumento.

Fórmula sin agua ni conservantes

Otro aspecto destacado de las Cápsulas Vitamina C 10% Antiox Deliplus es su fórmula sin agua ni conservantes. Al estar libres de estos componentes, las cápsulas aseguran una mayor estabilidad de los principios activos y, al mismo tiempo, una óptima tolerancia en la piel. Esto las hace ideales incluso para las pieles más sensibles, que a menudo reaccionan mal a productos con conservantes o ingredientes agresivos.

Al tratarse de una fórmula encapsulada y sellada herméticamente, cada dosis se mantiene fresca hasta el momento de su uso, garantizando la máxima efectividad de sus ingredientes.

¿Cómo se utilizan?

El modo de empleo de estas cápsulas no puede ser más sencillo y práctico. Solo hay que seguir estos pasos:

Abrir la cápsula: gira suavemente el extremo superior de la cápsula hasta que se desprenda.

gira suavemente el extremo superior de la cápsula hasta que se desprenda. Aplicar el contenido: vierte el sérum en la palma de la mano y aplícalo sobre el rostro limpio.

vierte el sérum en la palma de la mano y aplícalo sobre el rostro limpio. Extender el producto: con la yema de los dedos, extiende el sérum sobre el rostro y realiza pequeños toquecitos hasta su completa absorción.

Se recomienda su uso preferentemente por la mañana para aprovechar los efectos antioxidantes de la vitamina C y proteger la piel durante el día. No obstante, también se puede utilizar por la noche para un tratamiento más intensivo.

Como puedes ver, las Cápsulas Vitamina C 10% Antiox Deliplus de Mercadona son un ejemplo perfecto de cómo se puede acceder a tratamientos de calidad sin tener que gastar una fortuna. Con su combinación de vitamina C pura, vitamina E y su fórmula sin conservantes, este sérum encapsulado de Mercadona ofrece una experiencia de lujo a un precio increíblemente asequible. Si buscas luminosidad, protección y corrección de los signos de la edad, no dudes en darle una oportunidad a este nuevo éxito de Mercadona. ¡Tu piel te lo agradecerá!.