Palo a los okupas: la decisión de un juez que lo cambia todo. Los inquilinos lo celebran

La decisión de un juez que lo cambia todo quizás es algo que deberíamos tener en cuenta, los inquilinos lo celebran. Vamos a descubrir en primera persona este palo a los okupas que hasta ahora no se había producido y que cambia por completo la manera de enfrentarse a una situación que no es nada fácil. Tenemos que estar preparados para afrontar un cambio que puede beneficiarnos a todos, en especial, si sabemos que esta nueva ley puede ser de lo más cambiante.

Tocará ver qué es lo que nos depara un giro radical que puede acabar siendo el que nos dé un respiro ante una situación que no es nada fácil. España tiene un serio problema con la ocupación. Personas que deciden entrar dentro de casas que no son suyas y que puede suponer un serio problema. En especial si tenemos en cuenta todo lo que nos depara ese cambio de ciclo que puede ser fundamental. Tocará ver qué es lo que puede pasar ante las novedades que llegan con una ley que puede ser la que nos afecte de lleno en estas próximas jornadas.

Los okupas recibirán un importante palo

España tiene un problema con los que deciden quedarse en una casa que no es suya. Pueden entrar dentro de un lugar que hacen suyo, dejando a un lado al auténtico propietario del piso o la casa. Hoy en día tener una o más casas en propiedad parece un castigo, en lugar de lo que supone, una alegría fruto de mucho esfuerzo.

Una persona que tiene una casa debe estar muy pendiente de aquellos que llegan a ella. Si la alquilamos o simplemente pueden entrar en ella a la fuerza, algo que quizás puede causar más de un problema que puede ser fundamental para todos.

Tocará depender entonces de unas leyes que parece que no están preparadas para actuar rápidamente. Lo que nos espera es un giro radical para lo que quizás no estaremos del todo preparados, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando.

Una guerra judicial en la que deberemos demostrar que es nuestra casa y todo lo que tenemos en ella. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando y en ese cambio que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. La justicia parece que da la razón a las personas que pasan por esta situación.

La decisión de un juez que los inquilinos celebran y lo cambia todo

Tenemos por delante una serie de cambios y de situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia significativa. Los propietarios debían sin tener su casa en alquiler ya que no cobran nada o sin poder hacer uso de ella, si hay otra persona en ella, seguir pagando los suministros.

Algo que puede sorprendernos especialmente si tenemos en cuenta algunos elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Por lo que, tenemos que empezar a tener en cuenta algunos datos que serán los que marcarán una diferencia importante.

Llegan cambios significativos que, hasta el momento, quizás no hubiéremos pensado que se harían realidad. Ya no será considerado coacción algo tan necesario como dejar de pagar los suministros como la luz o el agua, o, incluso darlas de baja para que mientras se resuelva podremos no seguir pagando, sin que sea una fuente de problemas.

Expertos como Housy nos explican en su blog que: «El pasado 7 de marzo de 2025, se reunieron los jueces miembros de la Audiencia Provincial de Barcelona, con la premisa de que se debían unificar criterios en algunas cuestiones penales, en las que estaban incluidos los criterios de actuación para las okupaciones de vivienda, la usurpación y el allanamiento de morada. El hecho de que sea una cuestión penal y no civil es la barrera divisoria entre okupación y inquiocupación. Por tanto, la destipificación del corte de suministros, solo sería efectiva sobre las viviendas vacías okupadas, es decir, aquellas no habituales y allanadas por individuos desconocidos. En un intento por unificar estos criterios existentes, la decisión final es que, en el momento en que una vivienda queda okupada, el propietario puede dejar de pagar las facturas de suministros como el agua, el gas o la electricidad, eso sí, habrá que ver cómo reaccionan las empresas suministradoras. Esto es algo que cambia el rumbo de las okupaciones en la provincia de Barcelona, pues hasta ahora dar de baja los suministros se entendía como un delito de coacciones, que podía acarrear problemas legales para el dueño del piso, unas consecuencias que podrían seguir vigentes para aquellos arrendadores que corten dichos suministros a los inquiocupas».