El cambio de estación es el momento perfecto para renovar nuestro hogar en todos los sentidos, tanto para cambiar la decoración como para sustituir los electrodomésticos que no funcionan demasiado bien. También es el momento idóneo para renovar el armario y atreverte a llevar prendas que nunca antes has llevado. Y en El Corte Inglés puedes hacer todo esto. ¿Quieres saber cuáles son las mejores ofertas de El Corte Inglés durante el fin de semana para cambiar todo lo que necesitas? Pues no te pierdas a continuación los chollos y descuentos que este establecimiento tiene para ofrecerte del 8 al 10 de octubre. ¡Te encantarán!

Descuentos de fin de semana en El Corte Inglés

¿Necesitas renovar tu viejo televisor? Pues ahora es el momento perfecto ya que encontrarás grandes precios en El Corte Inglés durante todo el fin de semana. El televisor Hisense de 50″ es una muy buena opción ya que tendrá un precio de 349 euros durante los próximos días. Una auténtica ganga para un televisor UHD 4K Ultra Dimming que incluye un modo juego y smart TV.

Los colchones tienen una vida útil máxima de 10 años, ¿cuánto hace que no cambias el tuyo? Si tu colchón tiene más de 10 años, este es el momento perfecto para cambiarlo ya que durante este fin de semana encontrarás descuentos exclusivos en El Corte Inglés para poder cambiar tu colchón y mejorar tu descanso, algo que es muy necesario. Con un buen colchón aliviarás tus problemas de espalda, de insomnio y hasta de cabeza. Tendrás una selección de colchones en rebajas muy amplia, pero el colchón de muelles ensacados Palermo 4.0 de Pikolin es una muy buena opción, y no solo por su calidad, también por su precio, podrás comprarlo desde 496 euros.

Hacer deporte es muy importante para tener una buena salud. Eso sí, no cualquier zapato es válido para hacer deporte ya que una mala pisada con un zapato no apto para el deporte puede hacer que te lesiones y que no puedas hacer ejercicio durante un largo periodo de tiempo. Es por eso por lo que siempre recomendamos llevar un calzado adecuado. En El Corte Inglés podrás encontrar durante este fin de semana una increíble oferta en material deportivo, especialmente en calzado y ropa, por lo que tendrás muchos precios y modelos diferentes. Las puma Muse X3 son una gran opción, y no solo por su calidad, sino por su precio. Durante los próximos días podrás conseguirlas por tan solo 35,95 euros.