Amazon nos brinda todo un mundo de posibilidades. Su catálogo de productos es tan grande que incluso a veces cuesta decidir cuál escoger entre todos los artículos que podemos ir viendo. Es por eso por lo que una muy buena opción es la de fijarse en los artículos rebajados, que no son pocos, y es que una de las características más destacables de Amazon, además de tener precios increíbles, son sus grandes ofertas y descuentos cada semana y, por qué no, cada día. A continuación vamos a conocer las ofertas de Amazon para el fin de semana del 22 al 24 de octubre, unas ofertas muy interesantes que no te deberías perderte.

Chollos de Amazon para el fin de semana

Las freidoras de aire, o freidoras sin aceite, son toda una tendencia, y no nos extraña. Nos ahorra tiempo de cocinado, nos ayuda a comer de forma más sana y, por si fuese poco, también nos ayuda a tener la cocina más ordenada. Es por eso por lo que este tipo de freidoras son todo un éxito.

En Amazon encontramos una variedad enorme de freidoras de aire, pero la freidora COSORI sin aceite estará durante el fin de semana rebajada a 118,99 euros, una rebaja muy interesante ya que su precio habitual supera los 150 euros. Este pequeño electrodoméstico tiene una capacidad bastante grande de 5,5 l, por lo que es una opción muy buena para una familia de entre 4 y 6 miembros.

Cuenta con una cesta antiadherente, 11 programas preestablecidos, 100 recetas incluidas y una lectura separada de temperatura y tiempo.

Si estás pensando en renovar tu ordenador portátil, esta es una gran ocasión ya que en Amazon encontrarás cientos de ofertas como la que te traemos hoy. El ordenador portátil de la marca TECLAST de 14 pulgadas cuenta con 8GB de RAM, 256GB SSD, pantalla Full HD, 5G, Inter Celeron N4120 procesador y un diseño ultra ligero y muy compacto, lo que hace que sea una opción estupenda para un ordenador portátil básico.

Su precio es también ideal ya que tan solo cuesta 322,99 euros, un precio muy bajo para un ordenador portátil, ¿no crees? Contiene sistema operativo Windows 10 y es perfecto para llevar a todas partes.

¿Estás buscando un smartwatch con las tres b, bueno, bonito y barato? Pues este modelo de aquí es precisamente eso que estás buscando. Se trata del AGPTEK Smartwatch, un reloj inteligente y deportivo perfecto para el día a día. Nos ayudará a controlar nuestro sueño gracias a su función de monitor de sueño, a saber qué tenemos programado en el calendario, a recibir llamadas y mensajes de texto, a programar la alarma e incluso podrá realizar un seguimiento menstrual, una opción muy útil para evitar apuntar fechas en el calendario.

Está disponible en color azul, negro y rosa, y tiene un precio de tan solo 37,39 euros, una oferta que te recomendamos aprovechar si realmente quieres tener un reloj inteligente de calidad por un precio bajo. La oferta solo dura este fin de semana así que no la desaproveches, ¡es una gran oportunidad!