¿Odias el frío? Tenemos la solución, este calentador de manos está arrasando en Amazon a un precio low cost

Cuando llega el frío como ya lo ha hecho es importantísimo abrigarse bien. No nos puede faltar un buen abrigo, y también todo tipo de accesorios como bufanda, guantes y gorro, pero a veces dependiendo de dónde estemos o incluso de nuestro nivel de tolerancia ante las bajas temperaturas, es posible que no sea suficiente. Por suerte para todas aquellas que no soportan o que odian el frío, existe una solución que consiste en un calentador de manos que ya está arrasando en Amazon gracias a que tiene un precio low cost que no puedes dejar escapar.

Amazon y su calentador de manos

Ya sea que odies el frío o que desees encontrar un regalo original para el amigo invisible e incluso Navidad, no puedes dejar escapar la oportunidad de hacerte con este nuevo producto que es ya uno de los más vendidos de Amazon. Un calentador de manos de la marca Unigear que se convertirá en el artículo imprescindible para pasar el invierno.

El calentador tiene la capacidad de calentarte las manos en apenas 3 segundos ya que una vez encendido podemos subirle la temperatura hasta que podamos notar el calor que tanto necesitamos. Con sólo sujetar el calentador un tiempo notaremos que esa molesta sensación helada en las manos desaparece.

El calentador tiene una pantalla central que nos muestra como sube la temperatura y también lo podemos cargar fácilmente mediante USB (es compatible además tanto con el cargador de los dispositivos Android como los de Apple).

Hecho de aluminio es un pequeño dispositivo que tiene unas medidas justas para llevar en la mano. De este modo una vez lo encendamos podemos esperar que comience a calentarse, le subimos la temperatura (el máximo son 55 grados) y en nada notaremos la mano caliente así que ya lo podremos pasar a la otra.

Diseñado especialmente para llevarlo cuando por ejemplo practicamos actividades en la naturaleza, como salir de excursión, irnos de acampada o al practicar senderismo, pero también es perfecto para llevar en el bolso y usarlo en caso de que tengamos mucho frío mientras vamos a trabajar o si de hecho, estamos en la oficina y de repente tenemos frío. Con sólo unos segundos notaremos el calor en nuestras manos y la mala sensación de temperatura desaparecerá.

Disponible en la tienda que Unigear tiene en Amazon, lo podemos comprar ya por un precio low cost de 29,99 euros. Disponible tanto en color rosa como el de la foto, así como en color negro o gris.