Nunca te lo contarán: el truco para saber si el pan del supermercado es congelado o no

¿Cómo saber si el pan que compras en el supermercado es congelado o no? Esta es una pregunta que muchos consumidores se hacen, ya que el pan es un alimento básico en nuestra dieta y queremos que sea de calidad y fresco. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir el pan artesanal del industrial, sobre todo cuando se trata de los supermercados, donde la oferta de pan ha aumentado mucho en los últimos años, de modo que resultará bueno conocer el truco para saber si el pan del supermercado es congelado o no y que nos llega desde la OCU.

El truco para saber si el pan del supermercado es congelado o no

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ofrecido las claves para detectar si el pan que compramos en el supermercado es congelado o no. Según la OCU, el pan congelado es aquel que se elabora de forma industrial, se congela y se descongela para su venta, lo que implica un uso de aditivos para conservarlo mejor y una pérdida de propiedades organolépticas (sabor, aroma, textura).

Por ello, para identificarlo, la OCU señala que la corteza es una de las claves para diferenciar el pan congelado del artesanal. Por un lado, el pan congelado suele tener una corteza más delgada y uniforme, mientras que el artesanal tiene una corteza más gruesa y variada. Además, el pan congelado suele presentar unas marcas de rejilla en la base, que indican que ha sido calentado en un horno con ventilador y no en un obrador artesanal.

Fijate en el aspecto y aroma del pan

El truco de fijarse en la corteza no es el único que ofrece la OCU, dado que también explica que existe otro indicador relevante y que tiene que ver con aspecto visual. Si las barras de pan presentan una uniformidad sorprendente entre sí y las diferencias son escasas, es altamente probable que estemos en presencia de pan de producción industrial y previamente congelado. Además, este tipo de pan tiende a tener un aroma menos distintivo en comparación con el pan artesanal, una diferencia que se torna notoria al tostarlo. Al tostar el pan artesanal, se libera un característico aroma a levadura, una cualidad que no se manifiesta de manera tan marcada en el pan congelado.

Por último, debes fijarte también en el peso. Los panes de producción industrial suelen ser más pesados debido a su miga compacta, mientras que el pan artesanal presenta una notable ligereza en comparación.

La OCU concluye que lo mejor es comprar el pan en las panaderías dedicadas exclusivamente a este producto, donde se puede encontrar una mayor variedad y calidad de pan artesanal. Sin embargo, si optamos por comprar el pan en el supermercado, debemos estar atentos a las pistas explicadas para evitar llevarnos a casa un pan congelado sin saberlo.